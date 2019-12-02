Ужас! Барьерное ограждение прошило машину насквозь - погиб водитель

Металлическая конструкция вошла в салон автомобиля и вышла через крышку багажника, причинив телесные повреждения мужчине, передает МВД.





На место аварии выбывали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Спасатели деблокировали водителя, но он скончался на месте ДТП, не приходя в сознание.













Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, в результате которого наступила смерть человека, устанавливаются.



