Ужас! Барьерное ограждение прошило машину насквозь - погиб водитель
2 декабря около 12:20 на 32 км автодороги М14 49-летний водитель автомашины Renault Megane Scenic совершил наезд на барьерное ограждение.
Металлическая конструкция вошла в салон автомобиля и вышла через крышку багажника, причинив телесные повреждения мужчине, передает МВД.
На место аварии выбывали сотрудники ГАИ, МЧС, следователи, эксперты, медики. Спасатели деблокировали водителя, но он скончался на месте ДТП, не приходя в сознание.
Обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия, в результате которого наступила смерть человека, устанавливаются.
15:08 02/12/2019
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