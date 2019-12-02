Медицинские учреждения в Беларуси будут проходить аккредитацию









Об этом корреспонденту МЛЫН.BY рассказала заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич.





— С апреля 2019 года межведомственная группа работает над формированием концепции нового нормативного акта. Это базовый и фундаментальный документ. Сейчас он находится в Совете министров, а в декабре должен поступить в нижнюю палату парламента. Работу над изменениями в Закон «О здравоохранении» к первому чтению продолжит уже новый, седьмой, созыв депутатского корпуса, — сообщила Валентина Курсевич.





В законопроекте очень много новшеств. Одно из них предусматривает аккредитацию организаций здравоохранения. Это позволит выявить соответствие лечебно-диагностических возможностей учреждения условиям, видам и уровням медицинской помощи. По словам депутата, «на первом этапе данная норма коснется только государственных структур, а в дальнейшем затронет и частные медицинские центры». Как именно будет проводиться аккредитация, позже решит Совмин.





В проекте также сказано, что «доступность, этапность и преемственность всех видов медпомощи в госорганизациях здравоохранения должны обеспечиваться на разных уровнях независимо от места жительства пациента».





Документ вводит понятие «экспертиза качества медицинской помощи». Ее будут проводить при летальных исходах, случаях внутрибольничных инфекций, а также при поступлении жалоб от пациентов и их родственников.





В изменениях в закон разъясняется, в каких случаях будет необходимо обязательное патологическое вскрытие. Добавляется еще одно основание для этого — «при возникновении конфликтных ситуаций в процессе оказания медицинской помощи».





— В обновленном законе появится целая глава, предусматривающая создание Национального комитета по биоэтике. Он будет организован на общественных началах при Минздраве. Задача комитета — регулировать соблюдение норм медицинской этики и деонтологии. Ведь сегодня широкое распространение получили такие направления как трансплантация органов и тканей, лечение стволовыми клетками. Все это предполагает очень многие этические нормы, регулирующие взаимоотношения медработников с пациентами, — отметила парламентарий.





Еще одна новая глава нормативно-правового акта будет посвящена развитию электр ного здравоохранения — появится централизованная система, в которой будет храниться и обрабатываться медицинская информация.





— Уже сегодня в Беларуси ведутся электронные карты пациентов, выписано огромное количество электронных рецептов. Такой документооборот активно внедряется и в Минской области. Централизованная система будет включать в себя сведения, содержащиеся в электронных медицинских документах: архивах, картах пациентов. В их числе также данные статистических наблюдений, информация об организациях здравоохранения и оказании высокотехнологичной медпомощи, — пояснила Валентина Курсевич.