В Стасевке Бобруйского района каждый 20-й — ВИЧ-инфицирован. Дом на одной из улиц, где проживает 37-летняя носительница вируса, выглядит крепким, но находиться в нем, по словам хозяйки, зимой невозможно.





После смерти отца, говорит она, семья погрязла в долгах, газ и электричество отключены за неуплату.









Женщина не скрывает своего имени и не прячется от фотоаппарата, но на вопрос о том, как была инфицирована, отвечает уклончиво. Сообщает лишь, что узнала о диагнозе несколько лет назад.





Жизнь ее после этого особо не изменилась, вот только с трудоустройством есть проблемы — организм уже не выдерживает серьезные физические нагрузки.





Поначалу она отрицает, что состоит на учете в поликлинике, потом говорит, что за лекарства надо платить, а денег нет. В итоге все же сознается, что получает «какие-то таблетки» бесплатно.





— Раньше работала на ферме, в прошлом году застудилась так, что в больницу попала, — говорит она. — Пришлось уволиться, а другой работы в деревне нет. Сама я по образованию озеленитель, готова даже в город каждый день ездить, но не берут. Мне б хоть какую должность, лишь бы в тепле, а не на улице.





Раньше, по словам женщины, ее родители жили в Бобруйске. Потом из-за сложностей с работой семья перебралась в Стасевку, получила дом от колхоза.





Одна из сестер вышла замуж за местного парня, сейчас она — многодетная мама в декрете. Ее дом находится неподалеку, и туда родственники часто заходят погреться, берут во дворе воду из колодца. А вот ночуют у себя, в холоде, так как у сестры разместиться негде.









В этом доме без отопления также живут ее мать-пенсионерка, брат и еще одна сестра. Спят, признается женщина, в одежде, еду готовят на улице, используя печку-«буржуйку». Возле нее как раз и хлопочет над обедом мать-пенсионерка. Вместо дров — старая мебель и хлам, который соседи стаскивают на подворье.





— Нас не обижают, и на том спасибо.





Все родственники женщины в свое время сдавали анализы на ВИЧ, результат оказался отрицательным. Ее брат и сестра трудоустроены, мать получает пенсию. Но если все доходы семьи сложить, то денег рассчитаться с коммунальными долгами, подключить свет и газ все равно не хватит, говорит женщина.





На вопрос, как же семья оказалась в такой ситуации, она не может ответить.