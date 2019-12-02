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В Полоцке "заминировали" университет

Сегодня на электронную почту в правоохранительные органы Витебщины поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в Полоцком государственном университете.

На место выбыли следственно-оперативные и саперно-пиротехнические группы, МЧС, медслужба. 

Сотрудниками милиции предпринимаются необходимые меры для обеспечения общественной безопасности. Специалистами проводится обследование корпусов университета и прилегающей территории на наличие опасных предметов. 
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