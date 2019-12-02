



29 ноября 2019 года около 7 часов 40 минут подросток ушел из дома в школу и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.





Приметы разыскиваемого: на вид 14-15 лет, рост 155-160 см, плотного телосложения, лицо круглое, смуглое, глаза серые, голос глухой, речь ясная.





Был одет: куртка черного цвета с капюшоном, кофта черного цвета с белой вставкой, джинсы черного цвета, ботинки бежевого цвета, при себе имел рюкзак черного цвета.





Парень может проводить время в торговых центрах, ранее он уже уходил из дома.





Лиц, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в милицию