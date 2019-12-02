В воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга около деревни Великий Быков погиб водолаз. Он занимался поиском пропавшего 36-летнего рыбака Виталия Чернова.





Факт гибели водолаза « Кур'еру » подтвердил Андрей Мисько, начальник Солигорской спасательной станции ОСВОД. Он добавил, что идёт следствие.





36-летний случчанин Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал.









На следующий день, 1 декабря, на реке Сивельга было найдено тело. Предположительно, это был Виталий Чернов. Однако водолазы не смогли извлечь тело из воды.





Мероприятия по его подъёму продолжаются сегодня.