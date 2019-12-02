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Водолаз пытался достать тело погибшего подводного охотника и тоже погиб

Двойная трагедия под Солигорском. Водолаз пытался достать тело погибшего подводного охотника из Слуцка и сам погиб.

В воскресенье, 1 декабря, на реке Сивельга около деревни Великий Быков погиб водолаз. Он занимался поиском пропавшего 36-летнего рыбака Виталия Чернова.

Факт гибели водолаза «Кур'еру» подтвердил Андрей Мисько, начальник Солигорской спасательной станции ОСВОД. Он добавил, что идёт следствие.

36-летний случчанин Виталий Чернов направился на подводную охоту на Солигорское водохранилище 30 ноября и пропал. 


На следующий день, 1 декабря, на реке Сивельга было найдено тело. Предположительно, это был Виталий Чернов. Однако водолазы не смогли извлечь тело из воды. 

Мероприятия по его подъёму продолжаются сегодня.
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