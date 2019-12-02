Потепление климата: за 30 лет зима в Беларуси стала на неделю короче





О том, как меняется самая холодная пора года в Беларуси и какие рекорды небесная канцелярия устанавливала на территории страны, агентству « Минск-Новости » рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Александр Беганский.





Климатическая зима уже наступила. В Беларуси она стала короче





— Климатическая зима начинается, когда среднесуточная температура переходит через ноль и становится отрицательной, — говорит А. Беганский. — Обычно в северных районах Беларуси это случается в начале второй декады ноября, в Минске — в конце второй декады, на юго-западе страны — ближе к концу ноября, а в Бресте — в начале декабря. В этом году все осуществилось близко к своим средним срокам. В конце ноября к нам начал поступать холодный арктический воздух с северных морей. Буквально в течение суток во многих районах температура понизилась с +5 °С до -5 °С.





В Беларуси отмечается сокращение продолжительности климатической зимы. За 1989–2018 годы она уменьшилась в среднем по стране на 5–8 дней по сравнению с нормой. По юго-западу Беларуси зима значительно короче календарной и составляет 65 дней и менее. В центральной части и по северо-западу она длится около трех месяцев (85–95 дней), а по северо-востоку — 100 дней и более.



Можно ли предсказать, какой будет зима 2019-2020 в Беларуси?





— Ресурсы крупнейших мировых центров погоды — в Вашингтоне, Мельбурне и Москве — позволяют с помощью математических моделей выполнить глобальные сезонные прогнозы для больших территорий и на большой период, — объясняет А. Беганский. — Москва, например, делает их по сезонам года для северного полушария и Европы. Но такие прогнозы основаны исключительно на тех исходных данных, которые есть к текущему моменту, и они имеют низкую степень точности.





Мы долгосрочных прогнозов не даем. Можем сказать, как будет развиваться синоптическая ситуация в Беларуси в ближайшие 6 дней. Запуск искусственных спутников земли в 1960-х, компьютерные технологии позволили нам сегодня предсказывать погоду на четверо суток вперед с такой же точностью, как в середине XX века на одни сутки.









Научно-технический прогресс, безусловно, сказывается на нашей работе. Но как бы ни развивались наука и техника, абсолютно безошибочно предсказать погоду пока не удается. Одно несомненно: в течение нынешней зимы будут и оттепели, и морозные периоды. На нашей территории даже в течение суток колебание температур может быть значительным. Перепады в 10 градусов для зимнего периода вполне нормальны.





Декабрь и январь потеплели, снега стало меньше





— Традиционно самым холодным считается январь со средней температурой -4,5 °С, однако абсолютные минимумы часто наблюдаются в феврале, — отмечает начальник службы метеорологических прогнозов. — Самый теплый месяц зимы — декабрь со средней температурой -3,3 °С. Он становится месяцем с нестабильным характером, число дней с экстремальными значениями в течение его уменьшается. За последние 30 лет и январь, и декабрь стали теплее в среднем на 0,5 °С.





Еще 15–20 лет назад снег лежал с декабря до начала марта. За последние 30 лет продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в Беларуси в среднем сократилась на 5–11 дней, а в некоторых районах до 15–20 дней. Наибольшее сокращение числа дней с устойчивым снежным покровом отмечается по западу и юго-западу страны.





Максимальная высота снежного покрова за всю историю метеонаблюдений — 50–60 см — характерна для севера, северо-востока и северо-запада страны. В последние годы этот показатель был вдвое меньше.





Зимние рекорды





— Абсолютный минимум температуры воздуха на территории Беларуси пришелся на 17 января 1940 года в Толочине — это -42,2 °С. В этот день был поставлен рекорд и для столицы -39,1 °С, — рассказывает А. Беганский. — Во второй половине XX века самой холодной стала зима 1984–1985 года со средней температурой -10,4 °С, что ниже нормы на 6,4 °С.





Самой теплой в Беларуси считается зима 1989–1990 года. Тогда средняя температура за три месяца составила -0,1 °С, что выше нормы на 3,9 °С. 21 февраля 1990-го в Бресте отмечен абсолютный максимум зимнего периода +17,2 °С. Эта же зима была самой теплой и в Минске: средняя температура сезона составила 0 °С, а 25 февраля зафиксирован максимум температуры для зимы в столице +13,6 °С.





Прогноз погоды по Беларуси на начало декабря





Начнется календарная зима с понижения температуры воздуха, осадков в виде снега и наличия гололедных явлений.









В понедельник, 2 декабря, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1…-7 °С, при прояснениях до -9 °С, максимальная днем -4…+2 °С.





Во вторник, 3 декабря, ночью на большей части территории, днем местами по республике кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -1…-7 °С, при прояснениях до -9 °С, максимальная днем -4…+2 °С.





В среду, 4 декабря, ночью на большей части территории страны кратковременный снег, слабая метель. Днем во многих районах осадки (мокрый снег, переходящий в дождь), в отдельных районах слабые туман и гололед. Местами на дорогах гололедица, усиление ветра порывами до 15–18 м/с. Температура воздуха минимальная ночью 0…-7 °С, максимальная днем 0…+5 °С.





В четверг, 5 декабря, ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по северной половине республики, кратковременные осадки (дождь, ночью по востоку с мокрым снегом). В отдельных районах туман, ночью по востоку слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -3…+4 °С, максимальная днем 0…+6 °С.









В середине первой декады декабря воздушные потоки вновь сменятся на западные, и в Беларусь устремится влажный и более теплый воздух атлантического происхождения. Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя, не обойдется без гололедных явлений (гололед, на дорогах гололедица). Температура воздуха повысится, и в дневные часы будет достигать 0…+6 градусов.