Еще одно ограбление музея в Германии - на этот раз в Берлине
В Берлине ограблен музей Штази. Власти сообщили о похищении медалей и драгоценностей из коллекции музея.
Музей Штази в Берлине, где хранятся экспонаты, связанные с тайной полицией бывшей ГДР, подвергся ограблению, сообщили представители германских властей в воскресенье.
Грабители проникли в музей через окно на первом этаже, «разбили несколько витрин, украли медали и драгоценности», говорится в заявлении полиции.
Им удалось скрыться со своей добычей незамеченными.
Точное время грабежа неизвестно, но сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в залах утром в воскресенье.
Преступление было совершено вскоре после дерзкого ограбления дрезденского музея Gruenes Gewoelbe, размещающегося во дворце, когда-то принадлежавшего курфюрсту Саксонии.
Спровоцировав частичное отключение электроэнергии, воры проникли в музей через окно и украли бесценные ювелирные украшения 18-го века, включая знаменитый Белый бриллиант весом 49 карат из коллекции саксонского курфюрста Августа Сильного.
Полиция продолжает поиски четырех подозреваемых и предложила полмиллиона евро в качестве награды за информацию, которая может привести к их аресту или возвращению похищенных экспонатов.
Однако растут опасения, что бриллианты так и не будут найдены.
Источник: golos-ameriki.ru
10:30 02/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение