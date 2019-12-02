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Еще одно ограбление музея в Германии - на этот раз в Берлине

В Берлине ограблен музей Штази. Власти сообщили о похищении медалей и драгоценностей из коллекции музея.

Музей Штази в Берлине, где хранятся экспонаты, связанные с тайной полицией бывшей ГДР, подвергся ограблению, сообщили представители германских властей в воскресенье. 

Грабители проникли в музей через окно на первом этаже, «разбили несколько витрин, украли медали и драгоценности», говорится в заявлении полиции.

Им удалось скрыться со своей добычей незамеченными.

Точное время грабежа неизвестно, но сотрудник музея обнаружил разбитые витрины в залах утром в воскресенье.


Спровоцировав частичное отключение электроэнергии, воры проникли в музей через окно и украли бесценные ювелирные украшения 18-го века, включая знаменитый Белый бриллиант весом 49 карат из коллекции саксонского курфюрста Августа Сильного.

Полиция продолжает поиски четырех подозреваемых и предложила полмиллиона евро в качестве награды за информацию, которая может привести к их аресту или возвращению похищенных экспонатов.

Однако растут опасения, что бриллианты так и не будут найдены.
Источник: golos-ameriki.ru
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