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В США из-за снежного шторма отменены 800 авиарейсов

Снежный шторм обрушился на восточное побережье США, отменены 800 авиарейсов, еще более 6,5 тыс. задерживаются, сообщает CNN.

Фото Getty images

Непогода уже привела к нескольким инцидентам. В штате Южная Дакота из-за метели упал легкомоторный самолет, в результате чего погибли девять человек, трое ранены. В штате Нью-Йорк в аэропорту Буффало Ниагара самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщает Associated Press, в Нью-Йорке из-за снегопадов сегодня закрыты школы. По данным полиции, в мегаполисе из-за обледенения дорог 1 декабря произошло более 550 аварий. Многочисленные ДТП зафиксированы также в соседней Пенсильвании, пишет БелТА.
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