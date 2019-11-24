Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Основной инстинкт: мать, находящаяся в коме, услышала крик дочери и прижала ее к груди

Жительница аргентинского города Сан-Франсиско пробудилась из комы, чтобы покормить грудью голодную дочь.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на издание The Sun.

42-летняя Мария Лаура Феррейра (Maria Laura Ferreyra) попала в больницу после того, как на нее напал грабитель, когда она остановилась на своем мотоцикле. При падении она ударилась головой о землю и впала в кому.

После того, как аргентинка месяц провела в вегетативном состоянии, врачи сообщили семье, что она, скорее всего, скоро умрет, и даже предложили им пожертвовать ее органы в пользу больных, нуждающихся в пересадке. Муж Феррейры Мартин Дельгадо (Martin Delgado) заявил, что несмотря на мрачные прогнозы, уверен в том, что его жена проснется.


В субботу, 23 ноября, Дегальдо принес их младшую двухлетнюю дочь к матери в больницу. Девочка захныкала, как она обычно делала, когда была голодна. Феррейра неожиданно сбросила свой халат и дала ей грудь.


Дельгадо рассказал, что все очевидцы плакали, видя, как мать и дочь обнимают друг друга. По словам мужчины, Феррейра дотрагивалась до дочери так, как она это делала до происшествия. Тем не менее, женщина до сих пор не приходит в сознание и не реагирует на слова родных.

"Мы надеемся, что справедливость восторжествует, ведь трое детей ждут ее и очень страдают", - сказал мужчина.

Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru