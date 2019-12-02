Беларусь – страна, где умеют делать Hardware

По данным Ассоциации «Инновационное приборостроение», в отрасль входит порядка 150 компаний, более 70% продукции которых идет на экспорт, пишет Ежедневник. А доля высокотехнологичной продукции в общем объеме их производства превышает 50%.





Участники отрасли считают, что у белорусского приборостроения есть серьезные перспективы роста, в том числе и на мировых рынках. Но для того, чтобы раскрыть потенциал отрасли, необходимы определенные условия. Чтобы решить эту задачу, Ассоциация «Инновационное приборостроение» инициировала разработку стратегии развития отрасли, в рамках которой недавно стартовало исследование приборостроительных компаний. Впрочем, некоторые факторы, которые оказывают влияние на развитие отрасли, очевидны и до того, как появятся результаты исследования. Одна из наиболее серьезных - кадровая проблема.

Нужна мода на инженерные специальности

Выступая на ноябрьском Hardware Congress, председатель совета Ассоциации «Инновационное приборостроение» Людмила Антоновская отметила, что конкуренция между работодателями на рынке труда ужесточается. А через десять лет вопрос дефицита кадров станет еще более острым, поскольку в это время на рынок труда будет выходить малочисленное поколение, родившееся в период демографического спада.





«Если уже сейчас не задумаемся о том, как привлечь молодежь в приборостроение, через 10 лет мы не сможем работать. Нужно, чтобы школьники хотели идти в вузы, на инженерные специальности, на физику и химию. Нужно, чтобы на это была мода, такая же, как была в постсоветское время на юристов и экономистов. И начинать надо со школы», - сказала Людмила Антоновская в своем выступлении на HardwareCongress.





Профессия инженера в последнее время утратила популярность в Беларуси, хотя всего несколько десятилетий назад была одной из наиболее востребованных. Известно, что в СССР Беларусь выполняла роль сборочного цеха, и здесь были созданы не только промышленные предприятия, но и научно-исследовательские институты и лаборатории. Наличие хорошей инженерной школы долгие годы рассматривалось как одно из основных преимуществ страны.









По мнению совладельца компании «Регула» Ивана Шумского, основы советской, а значит, и белорусской инженерной школы были заложены еще во времена Петра I, который привлекал в Россию немецких и голландских инженеров. «Мы получили все плюсы и минусы немецкой и голландской школы. Российские, потом советские, а после них и белорусские инженеры создавали все добротно, крепко, надежно. Сыграло свою роль и то, что наши инженеры очень много работали на военные нужды. Мы делали все, что летает, стреляет, ездит», - сказал Шумский в интервью «Ежедневнику».





Сегодня достижения белорусских инженеров практически оказались вытеснены из общественного сознания. Очень мало кто знает, что белорусские компании успешно работают на международных рынках, а некоторые из них даже занимают лидирующую позицию. Среди таких компаний - «Полимастер», который производит приборы радиационного контроля, «Регула», которая специализируется на приборах проверки подлинности паспортов и купюр, «Изовак», который выпускает оборудование для создания дисплеев Iphoneи Android, и другие. Эти компании нередко называют «скрытыми чемпионами», поскольку они являются мировыми лидерами в своей нише, но при этом неизвестны публично. Отсутствие известности и сыграло с ними злую шутку: молодые люди сегодня стремятся в IT, но мало кто из нынешних школьников и студентов задумывается о том, что можно решать интересные задачи и хорошо зарабатывать в Hardware-компаниях.





«Нам надо пиариться, сначала изнутри, в нашей стране, потом в мире. Потому что сегодня не знают, что мы страна, которая умеет делать хардвер», - сказал на недавнем HardwareCongress, учредитель и владелец независимого дизайн-центра электроники Promwad Роман Пахолков.





По словам Ивана Шумского, «важно, чтобы человеку нравилось заниматься приборостроением. Очень многие молодые люди, насмотревшись западных фильмов, хотят получить все и сразу. Но путь любого специалиста – долгая дорога к успеху. Это и обучение, и практика, и наработка навыков. Хоть и долгая дорожка, тем не менее, интересная. Важно, чтобы человеку это нравилось. Поэтому мы постоянно показываем, как мы работаем, какие у нас успешные инженеры, какие мы делаем проекты».

Людям, которые готовят кадры, надо платить

Еще одним фактором, который оказывает серьезное влияние на человеческие ресурсы, является ситуация в системе образования. Люди, имеющие опыт преподавания в белорусских вузах, отмечают, что стоимость часа чтения лекций соответствует часу стоимости парковки возле университета. «Я сам из семьи профессоров, и у них в советские времена была зарплата 500 рублей, немыслимые тогда деньги. А в лихие 1990-е не совсем справедливо обходились с теми, кто готовит инженерные кадры. И до сих пор зарплата у преподавателей известно какая. А людям, которые готовят кадры, нужно платить», - говорит Иван Шумский.









На данный момент приборостроительные предприятия прилагают усилия для того, чтобы помочь вузам в вопросе подготовки кадров. Сегодня законодательные возможности участия частных компаний в работе вузов ограничены. К примеру, нет возможностей финансировать конкретных талантливых преподавателей: любая финансовая помощь размывается по бюджету всего учебного заведения. Тем не менее, приборостроительные компании находят выход. Многие бизнесы стимулируют своих сотрудников проводить занятия в университетах, а некоторые делают совместные проекты с учебными заведениями. По словам Ивана Шумского, «мои сотрудники готовы работать в вузах, и я готов выделить им время на преподавание».





Вполне вероятно, что в процессе реализации стратегии развития приборостроительной будут найдены новые подходы к сотрудничеству бизнеса и вузовского образования. Это, по мнению участников отрасли, является одним из необходимых условий для того, чтобы белорусское приборостроение развивалось и улучшало свои позиции на мировом рынке.



