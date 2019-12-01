В Беларуси есть деревня, где каждый 20-й – ВИЧ-инфицирован

Журналисты TUT.by написали про Стасевку большой репортаж, Kyky.org выбрали пять самых главных фактов о жизни в этой деревне.









Три года назад в Стасевке задержали 56-летнего председатель местного сельсовета Николая Ревенкова. За совращение 14-летней школьницы. У девочки обнаружили ВИЧ, и она рассказала, что одним из ее половых партнеров был Ревенков. Сейчас он отбывает 15-летний срок в колонии усиленного режима.





Фото: Мирон Климович, TUT.by





Впервые диагноз ВИЧ в Стасевке поставили двадцать лет назад. Болезнь обнаружили у беременной женщины, которая «недавно» переехала в деревню. Ее отправили на аборт. После этого случая, по словам местного фельдшера, в деревне с ВИЧ-ситуацией все было благополучно. До скандала с 14-летней школьницей – когда началось разбирательство, факты указывали на то, что распространителем инфекции был мужчина 1947 года рождения, который приехал в Стасевку из Геленджика. Он отказался сдавать тест на ВИЧ и просто исчез из деревни.





Средний возраст больных ВИЧ в Стасевке – 40 лет. В деревни есть семьи, в которых ВИЧ обнаружен сразу у нескольких человек. Многие местные работают на ферме, где при приеме на работу не уточняют, есть ли у человека ВИЧ. Но несмотря на строгое соблюдение медицинской тайны, имена большинства ВИЧ-инфицированных в деревне всем известны.





В деревне к ВИЧ-инфицированным относятся двояко: кто-то принимает их болезнь как факт, кто-то уверен, что они опасны для общества. Кажется, не все деревенские знают, как именно передается ВИЧ.





Фото: Мирон Климович, TUT.by





По данным Бобруйского зонального центра гигиены и эпидемиологии, с начала года в Бобруйском районе было зарегистрировано 5 новых случаев инфицирования ВИЧ. Всего же в регионе проживают 65 носителей вируса, 30 из которых нигде не работают и не учатся.





P.S.1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.