











Никого из белорусов, участвовавших в «серых» схемах ввоза европейских машин в Украину, не было на судебном заседании. Свою позицию они изложили письменно. Объясняли, что несвоевременно вывезли машины или не заплатили за них пошлину на территории Украины, потому что не знают, где автомобили сейчас находятся.





Оба белоруса, к слову, нигде не работают.





В Украину в 2016-2018 годах начали массово ввозить автомобили с европейскими номерами. Их в народе назвали «евробляхами». Тогда украинское законодательство позволяло транспортным средствам с иностранной регистрацией находится на территории Украины с возможностью повторного вывоза-ввоза без уплаты пошлины в течение года.





За это время в Украине оказалось свыше 315 тысяч автомобилей с такой регистрацией. Их фактические собственники требовали от властей упростить процедуру их регистрации в Украине и снизить пошлины. Одобрение соответствующего закона в 2018 году вызвало массовые акции протеста: люди блокировали дороги, правительственные здания и пограничные пункты пропуска.





В ответ власти вынуждены были отсрочить штрафные санкции за несвоевременное таможенное оформление таких транспортных средств. До сих пор не все автомобили прошли таможенное очищение и получили украинскую регистрацию. Главная причина - документы может подать только гражданин, который ввозил автомобиль из-за границы. Новое правительство Украины в очередной раз отсрочило штрафные санкции для собственников так называемых «евроблях».









Как работала схема и причем здесь белорусы





К 2018 году в Украину можно было ввозить автомобили с иностранной регистрацией транзитом или временно. В первом случае автомобиль мог без нарушений находится в Украине от 5 до 10 дней, после чего ему надо было снова проехать через пункт пропуска. Таким образом ввезти в Украину машину мог как иностранец, так и украинец.





В режиме временного ввоза транспортное средство с иностранной регистрацией могло находиться в Украине до одного года.





Таким образом, автомобиль с территории Евросоюза сначала в режиме транзит въезжал в Украину, например, на границе с Польшей. В таком статусе машина находилась в стране не более 10 дней. За это время автомобиль ехал на другой пункт пропуска, например, уже на границе с Беларусью.





Там машина выезжала из Украины, однако не заезжала в Беларус На нейтральной территории в автомобиль садился гражданин Беларуси, который имел доверенность от владельца машины. Белорус въезжать в Украину, выходил из машины и возвращался в Беларусь.





Автомобиль оставался у пользователя-украинца, который также получал доверенность от собственника. Но очень часто все документы, на основании которых ввозили такие машины, были подделаны.





По результатам расследования программы «Схемы» белорус за участие в такой схеме получал «награду» в 20 долларов.





В мае 2018 года только через таможенный пост «Доманово» в Волынской области в Украину были ввезены почти 3000 автомобилей с европейской регистрацией, за рулем которых были именно граждане Беларуси.