Более 15 работников сети магазинов «Ваш выбор», которая принадлежит РУП «Восточный» управления делами Лукашенко обратились за юридической помощью в профсоюз РЭП после августовской инвентаризации.





В магазине на улице Маяковского, 154 в Минске обнаружена недостача в 46 249 рублей, всю сумму раскидали на 24 сотрудника – и работающих, и уже уволенных. Юристы минского офиса РЭП помогли работникам составить обращение в управление делами Лукашенко.





За прошедшие месяцы из 12 работников магазина 9 уволились, из старых сотрудников остались трое, которые добиваются увольнения из-за несправедливого отношения нанимателя к продавцам.





О том, что на самом деле происходит в магазине praca-by.info рассказала Елена Цвирко, кассир-контролер 6 разряда, которая работает в магазине «Ваш выбор» восемь лет:





— Последние два года выявляются большие недостачи в магазине. Нас, продавцов, обвиняют в воровстве, хотя мы не причастны. Мы считаем, что недостачи связаны со сбоями в компьютерной программе, которая используется в магазине. До ее установки у нас никогда не было недостач, во всяком случае, в таких астрономических масштабах.





Половина коллектива уволилась по истечению срока контракта. Из старых 12 продавцов в магазине остались три кассира-контролера: на одном зале работает кассир, и на другом – два. Сейчас взяли двух новых продавцов. На моей смене работают один кассир, один продавец, и я - одна на винно-водочный отдел и на «Мясную лавку». Бегаю из отдела в отдел – за троих человек. На зале – ни охранника, никого нету: бери что хочешь и выноси. Рядом с магазином – больница, в которой лечатся наркоманы, не исключаю, что они могут бесконтрольно выносить товары из магазина.





«Существует опасность, что тебе могу подбросить что-нибудь в твою сумку и на выходе проверить»





— Очень много просроченной продукции, в первую очередь – мяса, которое просто выбрасывается в контейнеры для мусора. А потом с нас высчитывают деньги. Согласно последнему переучету, который провели в октябре, обнаружили недостачу в 5 тысяч рублей (предыдущий аудит проводился в августе). За два месяца – представьте себе, какая сумма набежит за год!





— Сколько вы зарабатываете при такой нагрузке?





— Я, кассир-контролер 6 разряда (высший разряд), получаю на руки 500 рублей. За последний месяц подняли оклад – за совмещение: захотят заплатят, захотят – не заплатят. Но при этом наш руководитель предупредил: за любую провинность снимаем 10% зарплаты.





— Если есть подозрения о хищениях, значит, нужна охрана. Как у вас налажен этот процесс?





— В конце рабочего дня, когда я выхожу из магазина, охранник проверяет меня не выношу ли я товар. Охранник представляется, но удостоверение не показывает: посмотрел сумки – и вперед. Всех работников проверяет сотрудник службы безопасности.





У меня больные глаза, которые слезятся и часто красные. Однажды мне сказали, что на меня поступила жалоба якобы от покупателя, что продавец в винно-водочном отделе пьяная и нецензурно выражается. Служба безопасности проверила меня на алкотесте, но даже не удосужилась ознакомить с этим анонимным заявлением, и не составила протокол. Иначе, как оскорбление, это я не могу расценить. При этом покупателей никто не проверяет.





— Так чего добивается администрация?





— Нас не хотят увольнять по собственному желанию, но хотят уволить по статье. В случае расторжения контракта по вине нанимателя он обязан выплатить работнику три среднемесячные зарплаты. Мы в любом случае пойдем в суд, но прежде нас хотят скомпрометировать: то пьянство на работе, то воровство. Сейчас существует опасность, что тебе могу подбросить что-нибудь в твою сумку и на выходе проверить. Разве можно в таких условиях работать?





Сложившуюся ситуацию комментирует лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич:





— Обстановку, которая сложилась в магазине «Восточный», иначе как геноцидом против своих продавцов трудно назвать. Десятки служебных записок о сбоях компьютерных программ, о невозможности сохранить материальные ценности своевременно были направлены в адрес нанимателя. Он до сегодняшнего дня не обеспечил соответствующие условия, чтобы обезопасить магазин от воровства товаров, не укомплектовал магазин кадрами, не обеспечил охраной, не принял все меры по бесперебойной работе компьютерной системы, учета покупки товаров и их остатков. Но при этом постоянно ищет виновных. На все служебные записки работников никаких конструктивных ответов дано не было. И та сумма недостачи, которую инкриминируют продавцам, в большей степени лежит на руководителях этого магазина.





Зададимся вопросом: какую машину нужно иметь, чтобы вывезти продуктов питания на 5 тысяч рублей? К сожалению, подобное отношение руководителей к работникам – продавцам, с которыми заключен договор о коллективной материальной ответственности, не единично. С продавцов можно и нужно требовать сохранности и учета товаров, когда при этом наниматель со своей стороны сделал все необходимое. Мы в теме, что этим вопросом по заявлению нанимателя занималось ОБЭП - никакого преступления они не нашли. Люди не хотят покрывать за счет своей зарплаты просчеты своих руководителей.





Безусловно, 12 декабря будем встречаться в суде Первомайского района. Доказательной базы невиновности работников достаточно. И последнее. Всегда думалось, что хозяйственные структуры, которые находятся поближе к Президенту, должны соблюдать законодательство в большей степени, чем кто-либо, равно как и уважительно относиться к своим работникам. Но даже двух примеров (ОАО «Озерцо-логистик» и УП «Восточный», которые принадлежат управделами Лукашенко) достаточно, чтобы сделать вывод: чем ближе к руководству страны, тем больше вседозволенности и безответственности у хозяйственных руководителей.