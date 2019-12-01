



Дать скидку в 77% - это серьезных ход от продавца. Главное разобраться, что считается за 100%. Посмотрите, например, на супервыгодное предложение от "Техноплюс" по сковороде в "Черную пятницу" - цена снижена от 152,40 руб до 33,99 рублей:









А потом находим ту же самую сковороду в "Гипермолле". Там тоже скидка, но с 47,00 рублей до 23,50:









Скрины - Павел Сычёв





Для интереса можно проверить и другие товары на скидках. Скажем, утюг, который подешевел с 2101,13 до 499,00 рублей:









Для сравнения смотрим разброс цен на "Онлайнере": чтобы найти такую вещь за 2000, нужно очень постараться:



