Как нас обманывают: национальные особенности "Черной пятницы"
В Беларусь пришла мода на "черную пятницу" -- день невероятных скидок. Но не спешите радоваться.
Дать скидку в 77% - это серьезных ход от продавца. Главное разобраться, что считается за 100%. Посмотрите, например, на супервыгодное предложение от "Техноплюс" по сковороде в "Черную пятницу" - цена снижена от 152,40 руб до 33,99 рублей:
А потом находим ту же самую сковороду в "Гипермолле". Там тоже скидка, но с 47,00 рублей до 23,50:
Скрины - Павел Сычёв
Для интереса можно проверить и другие товары на скидках. Скажем, утюг, который подешевел с 2101,13 до 499,00 рублей:
Для сравнения смотрим разброс цен на "Онлайнере": чтобы найти такую вещь за 2000, нужно очень постараться:
09:11 01/12/2019
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