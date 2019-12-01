Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как нас обманывают: национальные особенности "Черной пятницы"

В Беларусь пришла мода на "черную пятницу" -- день невероятных скидок. Но не спешите радоваться.

Как нас обманывают: национальные особенности "Черной пятницы"

Дать скидку в 77% - это серьезных ход от продавца. Главное разобраться, что считается за 100%. Посмотрите, например, на супервыгодное предложение от "Техноплюс" по сковороде в "Черную пятницу" - цена снижена от 152,40 руб до 33,99 рублей:


А потом находим ту же самую сковороду в "Гипермолле". Там тоже скидка, но с 47,00 рублей до 23,50:


Скрины - Павел Сычёв

Для интереса можно проверить и другие товары на скидках. Скажем, утюг, который подешевел с 2101,13 до 499,00 рублей:


Для сравнения смотрим разброс цен на "Онлайнере": чтобы найти такую вещь за 2000, нужно очень постараться: 
Marketing.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru