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Журналисту Чуденцову предъявили обвинения. Ему может грозить до семи лет лишения свободы

Журналисту Владимиру Чуденцову предъявили обвинения. Об этом TUT.BY сообщил его адвокат Александр Галиев.

Обвинения журналисту предъявили по ч. 1 ст. 328 (Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов) и по ч. 1 ст. 328−1 (Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов).

Наказание по ч. 1 ст. 328 — от ограничения свободы на срок до пяти лет до лишения свободы на срок от двух до пяти лет; по ч. 1 ст. 328−1 — лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом или без.

фото из открытых источников

По словам адвоката, после обыска в квартире журналиста в Минске нашли более 6 граммов марихуаны. Вину по предъявленным обвинениям Чуденцов не признает, он находится в СИЗО Бреста.

Напомним, Владимира Чуденцова таможенники сняли с поезда на пункте пропуска «Брест — Тересполь» вечером 21 ноября. По словам адвоката, при досмотре в его сумке обнаружили марихуану. Сам журналист по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ. 24 ноября для Чуденцова избрали меру пресечения в виде ареста.
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