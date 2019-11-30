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Каханенькие, родненькие, а «Павлинка» может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

Латушко поделился планами к 100-летию Купаловского


Гендиректор Национального академического театра имени Янки Купалы Павел Латушко рассказал, какие нововведения ждут театр к его столетнему юбилею. Уже подготавливается книга, создаются плакаты и около 10 видеороликов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.

По словам Латушко, к 100-летию Купаловского планируется внести в список историко-культурных ценностей спектакль «Павлинка».

— Надеемся на поддержку Министерства культуры и правительства нашей страны. Кроме того, мы подаем заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Тут пока нет такой номинации, но, если получится изменить правила или внести дополнения, надеемся, что увидим нашу «Павлинку» в книге, — поделился гендиректор.

Кроме того, в театре была отлажена система электронных билетов, а за малую сцену возьмутся уже в следующем году.

— Что касается малой сцены театра, здесь активно идет работа. Практически завершена разработка проектной документации, сейчас будем проходить государственную экспертизу. «Надеемся начать все соответствующие работы в следующем году», — сказал Латушко.

А до конца 2019 года в рамках благотворительного образовательного проекта для многодетных и неполных семей, детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, «Купаловский открывает сердца» театр посетят 500 ребят.
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