Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кого коснется изменение нормы потребления воды

Изменение нормы потребления воды коснется владельцев квартир, где не установлены счетчики.

 Об этом в сюжете телеканала СТВ рассказал начальник центра по расчетам с потребителями УП «Минскводоканал» Василий Ананич, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Изменение нормы водопотребления касаемо физических лиц будет рассмотрено в части лицевых счетов, в квартирах, в которых не установлены приборы учета расхода воды. Скорее всего, будет рассматриваться увеличение нормы водопотребления на одного человека, — прокомментировал нововведение В. Ананич.

По словам начальник центра по расчетам с потребителями УП «Минскводоканала», в квартире может быть прописан один человек, но при этом проживать в ней будут несколько. В таких случаях сотрудники предприятия всегда видят, что теряется водопотребление и объемы кубатуры просто не оплачиваются.

К слову, привыкать к новым лимитам придется и коммунальщикам. В несколько раз сократят и нормы потребления воды для уборки и обслуживания жилфонда.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru