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БПЦ продлила запрет на служение священнику, уволенному после критического поста о патриархе Кирилле

Минского священника Александра Шрамко год назад уволили с должности после критики патриарха Кирилла. В ноябре этого года Минская епархия Белорусской православной церкви продлила запрет на служение для мужчины еще на год.



Указ от 8 ноября 2019 года опубликован на сайте Минской епархии Белорусской православной церкви. В документе указано, что от иерея Александра Ефимовича Шрамко поступило прошение о возвращении его к служению. 8 ноября его дело было рассмотрено Епархиальным советом Минской епархии.

«В ходе состоявшегося собеседования с иереем Александром, члены Епархиального совета не нашли в его словах признаков искреннего раскаяния и достаточных оснований для восстановления в иерейском служении», — сказано в сообщении.

Епархиальный совет постановил:

предоставить иерею Шрамко испытательный срок на один год, чтобы примером собственных дел он мог засвидетельствовать истинность своего покаяния и стремления вернуться к иерейскому служению;
направить иерея Шрамко в распоряжение духовника Елисаветинского монастыря в городе Минске для определения ему послушания при обители;
по истечении испытательного срока — иметь повторное суждение о возможном возвращения иерея Шрамко к священническому служению.

Напомним, в октябре прошлого года священник Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александр Шрамко встречал с другими священниками патриарха Кирилла — у Свято-Духова кафедрального собора. Священник фотографировал происходящее, а после сделал запись с Facebook, где раскритиковал патриарха за то, что тот не пообщался с прихожанами у собора. После этого Шрамко пригласили в Минское епархиальное управление, где выдали бумагу о том, что он официально уволен с должности священника. Причина — «нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную Церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть». Шрамко лишили права служить, носить иерейский крест и преподавать благословение.
TUT.by
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