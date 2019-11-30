







Указ от 8 ноября 2019 года опубликован на сайте Минской епархии Белорусской православной церкви. В документе указано, что от иерея Александра Ефимовича Шрамко поступило прошение о возвращении его к служению. 8 ноября его дело было рассмотрено Епархиальным советом Минской епархии.





«В ходе состоявшегося собеседования с иереем Александром, члены Епархиального совета не нашли в его словах признаков искреннего раскаяния и достаточных оснований для восстановления в иерейском служении», — сказано в сообщении.





Епархиальный совет постановил:





предоставить иерею Шрамко испытательный срок на один год, чтобы примером собственных дел он мог засвидетельствовать истинность своего покаяния и стремления вернуться к иерейскому служению;

направить иерея Шрамко в распоряжение духовника Елисаветинского монастыря в городе Минске для определения ему послушания при обители;

по истечении испытательного срока — иметь повторное суждение о возможном возвращения иерея Шрамко к священническому служению.





Напомним, в октябре прошлого года священник Свято-Михайловского православного прихода в Минске Александр Шрамко встречал с другими священниками патриарха Кирилла — у Свято-Духова кафедрального собора. Священник фотографировал происходящее, а после сделал запись с Facebook, где раскритиковал патриарха за то, что тот не пообщался с прихожанами у собора. После этого Шрамко пригласили в Минское епархиальное управление, где выдали бумагу о том, что он официально уволен с должности священника. Причина — «нарушение иерейской присяги, клятвопреступление и систематические публикации в СМИ сообщений, которые порочат Православную Церковь и сеют в сердцах людей вражду и ненависть». Шрамко лишили права служить, носить иерейский крест и преподавать благословение.