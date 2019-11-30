Мужчина, шедший по райцентру без фликера, получил условный срок — от подрался с сотрудниками ГАИ
К уголовной ответственности привлекли жителя одно из райцентров Витебской области, которого сотрудники ГАИ застали на проезжей части без фликера, а мужчина оказал им сопротивление.
Супружеская чета в одну из мартовских ночей 2017 года возвращалась домой, они шли по тротуару, а когда потребовалось пересечь участок по проезжей части, к ним направились сотрудники ГАИ, которые, по их утверждению, собирались провести разъяснительную беседу о световозвращающих элементах.
Супруги не остановились, а мужчина ударил одного из гаишкников кулаком в грудь. Когда его стали «паковать» в патрульный автомобиль, пешеход нанес удары еще двум милиционерам.
В результате в отношении жителя райцентра возбудили уголовное дело. В ходе следствия, которое длилось почти 2 года, и судебного разбирательства он отрицал свою вину, и жаловался на неправомерные действия сотрудников милиции, с которыми у него были неприязненные отношения.
Однако суд занял сторону милиционеров и признал его виновным в сопротивлении сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка. Мужчину приговорили к условному лишению свободы. Также он должен выполнить 80 часов общественно полезных работ и выплатить уголовно-правовую компенсацию в размере 1020 рублей
Пешеход обжаловал приговор, но Витебский областной суд оставил его без изменения, после чего приговор вступил в законную силу, пишет газета «Сцяг перамогі» со ссылкой на прокурора Лиозненского района Дениса Журко.
18:13 30/11/2019
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