Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Группа "Без билета" попрощается со сценой 28 декабря

Группа “Без Билета” в скором времени официально перестанет существовать: музыканты попрощаются со сценой под этой вывеской 28 декабря в “Минск-Арене”.


В этот день под крышей самой большой площадки страны соберутся составы группы разных лет и прозвучат песни с разных альбомов. “Без Билета” обещает сделать красиво - так и будет.

Накануне группа откатала тур по минским подземным переходам, организуя неожиданные флэшмобы в наиболее людных местах города. “Без Билета” отдали дань городу, в котором они жили и играли музыку 20 лет.
Интерфакс
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru