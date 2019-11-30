Группа "Без билета" попрощается со сценой 28 декабря





В этот день под крышей самой большой площадки страны соберутся составы группы разных лет и прозвучат песни с разных альбомов. “Без Билета” обещает сделать красиво - так и будет.





Накануне группа откатала тур по минским подземным переходам, организуя неожиданные флэшмобы в наиболее людных местах города. “Без Билета” отдали дань городу, в котором они жили и играли музыку 20 лет.



