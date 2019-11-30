Нежное социальное расследование

Редакции «Сильных новостей» сообщил об этом работник образования, по понятным причинам пожелавший остаться не названным. Он также показал соответствующие документы и рассказал подробности этого плана.





Еще в 2017 году в гомельском горисполкоме появилось решение о формировании списков жителей города, совершивших определенные административные правонарушения, для передачи их в школы. Педагоги должны были проверить, есть ли у данных нарушителей несовершеннолетние дети и провести в каждом случае социальное расследование с последующим возможным признанием детей находящимися в социально-опасном положении (СОП) и постановкой на учет. Работник образования рассказывает:





— По первоначальной идее различные государственные органы, от МВД и ИВС до коммунальных служб, сбрасывали информацию о неблагополучных взрослых в общий список. Затем эти данные с адресами рассылались по отделам образования и школам. Далее поступило указание пройтись по попавшим в базу семьям и проверить. Мы взяли под козырек и принялись исполнять.





Но тут возникла очень большая проблема. Дело в том, что составители списков отнеслись к этому делу не совсем ответственно, и были грубые ошибки. Мы попадали иногда в семьи уважаемых людей (на номенклатурном новоязе «уважаемый человек» означает лицо, занимающее определенное положение. — прим. автора.) И человек был удивлен — откуда у нас информация о том, что он привлекался? Начались жалобы и звонки. В том случае, если речь шла об уважаемых людях, звонки шли прямо на мобильные телефоны руководителей горисполкома.





Началось разбирательство. Чтобы разрядить ситуацию, школам стали поступать рекомендации проводить социальное расследование «нежно и осторожно». Например, для начала опросить соседей.

Централизованное досье

И вот теперь всю работу, начиная с составления списка «проблемных» родителей, решено возложить на школы. Недавно управление образования Гомельского горисполкома разослало в свои районные отделы, школы и другие учреждения письмо с требованием составить списки на всех имеющихся учащихся. Данные должны быть поданы до 29 ноября.





Ну и что в этом такого? В составлении таких списков действительно ничего противозаконного нет. Только заполняются они по особому формуляру. И последняя графа в нем, после места работы «законных представителей» — это их привлечение к ответственности по ряду статей КоАП РБ. Причем последнюю подробность требуется «указать конкретно». Наш собеседник продолжает:





— В рамках той системы СОП, которая существует с 2019 года, разработан следующий действующий алгоритм. РОВД сообщают в отдел образования по месту жительства человека о каждом факте его привлечения. В дальнейшем отдел направляет информацию в школу, и школа по классным журналам и спискам «Всеобуча» проверяет, есть ли в семье нарушителя учащиеся.





Если нарушение было неоднократным, мы проводим социальное расследование. Теперь же решено создать гигантскую централизованную электронную базу на всех учащихся Гомеля. На десятки тысяч человек. Возможно, там также появиться графа, проводилось ли социальное расследование и поставлена ли семья на СОП. Хотят ли этого школы? Нет. Мы считаем, что это нарушение.





При этом школьные работники, конечно же, будут исполнять это поручение. Но как они сами говорят — очень неохотно и «некачественно». Ведь в случае утечки информации из этой базы данных правовые последствия могут наступить и для администраций школ и самих педагогов.





Например, сведения из такой базы попадут на работу родителей. А в нынешних условиях это может полечь за собой ненавязчивое предложение «оставить место нашей работы».





Учителя также предполагают, что родители, чье право на конфиденциальность личных данных будет нарушена, станут на законных основаниях обращаться и в прокуратуру, и в суд. По мнению нашего собеседника, и нынешняя практика постановки на учет СОП отличается иногда грубостью и вызывает сильную обеспокоенность в обществе.





А как на самом деле создание столь специфической базы данных, да еще и на базе учреждений образования, выглядит с точки зрения действующего законодательства? И насколько такая деятельность соотносится со служебными обязанностями и общественным предназначением учителя?

Неправовая база

За разъяснениями «Сильные новости» обратились к независимому юристу, руководителю проекта «Народный учебник» Сергею Ольшевскому. Эксперт пояснил следующее:





— Уже не раз подчеркивалась, что такого рода «деятельность» учителей является противозаконной. Так как, согласно статьи 18 закона «Об информации, информатизации и защите информации»: «Сбор, обработка, хранение информации о частной жизни физического лица и персональных данных, а также пользование ими осуществляются с письменного согласия данного физического лица, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь».





А сейчас пусть каждый родитель ответит — давал ли он согласие на сбор информации? Нет? Тогда и сбор незаконный. Так как я не припомню нормативных правовых актов, где учителей наделили бы правом или обязанностью собирать такую информацию.





Еще одним интересным моментом является сбор информации о привлечении к административной ответственности. Но интересно, знают ли учителя такой факт: «Физическое или юридическое лицо считается не подвергавшимся административному взысканию, если в течение одного года со дня окончания исполнения основного и дополнительного административных взысканий не совершит нового административного правонарушения» (ст. 2.8. КоАП). А как они его будут отслеживать?





И тут очевидно, что никто не будет отслеживать эту информацию. И, как итог, многие ребята, которые не привлекались к административной ответственности (истек год), окажутся в этой базе и будут иметь проблемы.





Думаю, что этих двух моментов достаточно, чтобы понять, что подобный подход является неправовым и может навредить детям и их родителям. Относительно того, есть ли такие «базы» в других областях.





Централизованно учителя заполняют Регистр обучающихся, который также нарушает законные права и интересы граждан. Но там хотя бы пытаются нормативную базу привести в соответствие. О создании такой базы по административным нарушениям, какая планируется в Гомеле, я не слышал. Но возможно, такая практика уже существует или появится и в других регионах.





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Статьи КоАП РБ, за привлечение по которым родители автоматически будут попадать и в базу данных учреждений образования:









статья 9.1 — «Умышленное причинение телесного повреждения»,





ст. 17.1 — «Мелкое хулиганство»,





ст. 17.3 — «Распитие алкогольных напитков либо появление в общественном месте или на работе в нетрезвом виде»,





ст. 17.4 — «Вовлечение несовершеннолетних в антиобщественное поведение»,





ст. 17.5 — «Занятие проституцией»,





ст. 17.8 — «Распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости».



