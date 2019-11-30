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Полиция установила, чем подорвали банк в Киеве

Банкомат в отделении Ощадбанка подорвали с помощью газовоздушной смеси, люди не пострадали.

Сумма ущерба устанавливается

В результате подрыва банкомата в отдлении Ощадбанка на улице Энтузиастов в Киеве повреждено здание. Как сообщает столичная полиция, для этого злоумышленники использовали газовоздушную смесь.

"По предварительным выводам специалистов и полицейских, злоумышленники с помощью газовоздушной смеси взорвали банкомат. Оттуда забрали кассеты с деньгами, сели в автомобиль и уехали. Сейчас сумма ущерба устанавливается", - говорится в сообщении.

При взрыве никто не пострадал.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и изъяли записи с камер видеонаблюдения.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах) УК.

Стоит отметить, что в Украине практически каждую неделю подрывают банкоматы. Только за эту неделю сообщалось о подобных случаях в Кировоградской и Харьковской областях.
 Ранее в Днепре задержали из троих мужчин, которых подозревают в подрыве десятка банкоматов в городе.
korrespondent.net
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