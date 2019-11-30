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Францию и Швейцарию свяжут метро

15 декабря в Женеве запланирован ввод в эксплуатацию легкого метро Lemans Express, которое должно связать город с населенными пунктами Швейцарии и Франции.

Об этом сообщает Neue Zurcher Zeitung.

Система Lemans Express задействует 45 станций в двух странах, а общая протяженность линий составит около 230 километров. По линиям будут ходить 45 поездов, которые будут отправляться из Женевы каждые десять минут. Стоимость проекта составила 1,5 миллиарда евро.

Пресс-служба Lemans Express


Планируется, что новая транспортная система позволит снизить число автомобилей на дорогах на 12 процентов. Также должны уменьшиться заторы на франко-швейцарской границе, которую ежедневно пересекают около 650 тысяч автомобилей. Из-за того, что стоимость жилья во Франции ниже, а зарплаты в Швейцарии выше, многие люди живут в одной стране, а работают в другой, пишет lenta.ru

Ранее в ноябре российский поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, отправился в свой первый рейс. На обновленном составе из Москвы в Белгород отправились более 600 пассажиров.
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