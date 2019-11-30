Отца мальчика обнаружили в Республике Башкортостан, рассказал источник агентства. О матери ничего не говорится.





Ранее сообщалось, мама ребенка — белоруска, папа — россиянин. О гибели мальчика стало известно 26 ноября. Информация об этом поступила на телефонную линию «Ребенок в опасности» СУ СКР по Свердловской области. После сигнала следователи выехали на место в городском лесопарке и обнаружили изувеченное тело.





Известно, что семья переехала в Екатеринбург в октябре. Как рассказал источник Znak.com, мать мальчика сообщила, что ребенок умер после того, как насилие к нему применил отец. Женщина помогла мужу спрятать тело сына недалеко от дома. По одной из версий, школьник был убит на религиозной почве.





По информации российских СМИ, после трагедии женщина вернулась в Беларусь, и следствие собиралось добиваться ее экстрадиции. Подтвердить эту информацию в правоохранительных органах в Беларуси TUT.BY не удалось.





В пятницу TUT.BY обратился в отделение посольства Беларуси в Екатеринбурге. Там сообщили, что направили запрос в следственны органы, но ответ пока не получили.



