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Учителям будут давать стипендию, ноутбук и помогать с жильем

В Беларуси планируют кратно увеличить число учителей, которых направят на два года в школы за пределами столицы и областных центров.

Помимо основной зарплаты, им причитаются стипендия, ноутбуки и помощь с жильем. Социальный проект «Учитель для Беларуси», получивший премию в области социальной ответственности, выйдет на новый уровень в 2020 году.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Инициативу реализует БПС-Сбербанк в сотрудничестве с Министерством образования. В сентябре 9 участников проекта, которые прошли интенсивное обучение, отправились в школы вне крупных городов. В основном педагоги обучают сельских детей, еще двое работают в гимназии Дзержинска, пишет myfin.by

В следующем учебном году для участия в проекте планируется отобрать кратно большее количество учителей и охватить проектом новые регионы. Также банк планирует подписать соглашение о взаимодействии социально ответственных компаний, оператором которого является фонд «Добра».

Помимо зарплаты, для учителей предусмотрена материальная поддержка. Им также причитаются ноутбуки и компенсация расходов на жилье в случае переезда. Средства выделяются из благотворительного фонда, который учрежден БПС-Сбербанком.
«Мы продолжим развивать и расширять проект, в том числе вовлекая в инициативу партнеров, поскольку это важная задача для всех нас – дать каждому ребенку в сельской школе достойное образование, – отметила заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Лилия Астапович. – «Учитель для Беларуси» – проект будущего. И мы рады, что за совсем короткий срок он стал заметным явлением и получил достойную оценку общественности». 
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