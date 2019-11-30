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Теперь в Нидерландах: напавший с ножом на подростков в Гааге задержан

В результате нападения пострадали трое подростков.

В сети появилось видео, на котором нидерландская полиция задерживает подозреваемого в Гааге.
Полиция задержала мужчину по подозрению в нападении на подростков с ножом в Гааге. Об этом сообщает Ruptly.

В сети уже появились кадры, на которых видно, что он с наручниками на руках лежит у тротуара. После этого его поднимают полицейские и увозят на автомобиле в участок.

По данным полиции, в результате нападения три человека были ранены. Пострадавшими оказались подростки.

Инцидент произошел в магазине Hudson's Bay в районе Гроте Марктстраат, на главной торговой площади в день "черной пятницы", сообщили полицейские в Twitter. Во время нападения десятки покупателей торгового центра начали убегать с места происшествия.

По данным местных СМИ, инцидент не был связан с какими-либо террористическими мотивами, пишет korrespondent.net
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