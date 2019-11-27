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В 1983 году в Балтиморе суд приговорил к пожизненному заключению троих 16-летних подростков – Альфреда Честната, Эндрю Стюарта и Рэнсома Уоткинса. Их обвинили в убийстве выстрелом в шею 14-летнего Девитта Дакетта, который шел на занятия в школу. У него также украли куртку университета Джорджтауна. Смерть Девитта получила широкое освещение в прессе: это была первая стрельба ученика со смертью в балтиморской государственной школе.





Дело было возобновлено в 2019 году по запросу Честната, который нашел новые доказательства невиновности всех осужденных. После их освобождения государственный обвинитель Балтимора Мэрилин Мосби заявила, что Честнат, Стюарт и Уоткинс были осуждены из-за неправомерных действий полиции и прокуратуры.





В ходе повторного расследования выяснилось, что полиция проигнорировала и скрыла сообщения от нескольких свидетелей, которые доказали вину другого человека, который умер в 2002 году. Сейчас все свидетели судебного разбирательства, которые обвиняли подростков, уже отказались от своих слов.





«Я не думаю, что сегодня это победа, это трагедия. И мы должны признать свою ответственность за это», – отметила Мэрилин Мосби.





По ее словам, запущена новая программа – «Воскресение после освобождения», которая будет оказывать услуги по реабилитации невинно осужденных людей, включая поддержку образования, психического и физического здоровья.







