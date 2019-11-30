Но поймать Чикатило удалось лишь после того, как он потерял бдительность. Близкие его жертв, среди которых были в основном дети, до последнего надеялись добраться до маньяка, чтобы разорвать его собственными руками. «Лента.ру» продолжает цикл публикаций о маньяках, вписавших свое имя в криминальную историю СССР и новой России. В предыдущей статье мы начали рассказ об Андрее Чикатило, пожалуй, самом известном серийном убийце Советского Союза. На протяжении 13 лет — с 1978 по 1990 годы — он совершил по меньшей мере 43 убийства. Ровно столько удалось доказать в суде, хотя сам подсудимый утверждал, что убил более 50 человек. Сыщики даже обращались за помощью к серийному убийце Анатолию Сливко.Близкие его жертв, среди которых были в основном дети, до последнего надеялись добраться до маньяка, чтобы разорвать его собственными руками.





Изучая останки жертв Андрея Чикатило, сыщики порой отказывались верить, что эти преступления — дело рук вменяемого человека. Следствие склонялось к тому, что детей и подростков убивает загадочный психопат. В 1983 году им представилась возможность подтвердить свои догадки во время расследования эпизода, который вошел в историю отечественной криминалистики как «Дело дураков».

«Бил ножом по голове и в живот»

В сентябре 1983 года во время попытки угона трамвая в Первомайском районе Ростова-на-Дону был задержан 20-летний воспитанник дома-интерната для умственно-отсталых по фамилии Шабуров. Молодой человек не только не стал отрицать своей вины, но сознался еще в одном преступлении — угоне автомобиля «Москвич».

А потом и вовсе рассказал: мол, вместе с приятелем по фамилии Каленик, тоже имевшим проблемы с психикой, они убили двоих детей — 12-летнюю девочку и 8-летнего мальчика. Вскоре в отделение доставили и второго подозреваемого: Каленик оказался даже более разговорчивым и сообщил сыщикам еще о двух подельниках (их тоже задержали), попутно взяв на себя убийство семерых человек. Из показаний подозреваемого Каленика:

«В августе на пригородном вокзале города Ростова-на-Дону встретил девочку 6-7 лет, родители которой пошли покупать билеты, посадил в троллейбус №1, доехали до Нахичеванского базара, перешли на другую сторону, сели в троллейбус № 11, доехали до конечной остановки (...). Завел ее в рощу, снял платье. Изнасиловал в обычной и извращенной форме, одежду спалил. Бил ножом по голове и в живот».





Тот факт, что на месте преступления был найден труп не девочки, а мальчика, следователей не смутил — казалось, все объяснял диагноз парня. Обстоятельства других преступлений подозреваемые также описали в подробностях: они рассказали, как знакомились со своими жертвами и заводили их в безлюдные места, как издевались, насиловали и убивали. Правда, через некоторое время задержанные дружно отказывались от показаний — а потом вновь их подтверждали. Но из-за особенностей психики подозреваемых следователи не придавали этому большого значения.





Уже после выяснится, что следователи помогали подозреваемым давать показания — задавали вопросы так, что задержанные даже не понимали, о чем идет речь. В итоге им проще было сказать «да», чем пытаться вникнуть в суть дела. Правда, загадкой «Дела дураков» до сих пор остается то, как безошибочно подозреваемые указывали места, где Андрей Чикатило расправлялся со своими жертвами. Впрочем, вполне возможно, что сыщики просто вывозили задержанных на следственные эксперименты в нужные места.





Но пока фигуранты «Дела дураков» находились под арестом, в Новошахтинске и Шахтах (Ростовская область) продолжались страшные убийства. С сентября 1983 по начало января 1984 года жертвами неизвестного преступника стали несколько девушек и два мальчика. Одному из них маньяк нанес более семидесяти ножевых ранений.

По ложному следу

Расследуя эти расправы, советские милиционеры вновь допустили халатность. В сентябре 1983 года Чикатило убил 22-летнюю бродяжку — девушка страдала олигофренией, и маньяк легко заманил ее в лесную чащу. Тело погибшей местные жители нашли вскоре после убийства и тут же сообщили в милицию. Но выехавшая опергруппа описанное место не нашла — и чтобы не продолжать поиски, стражи порядка предпочли уничтожить заявление очевидцев.





Лишь когда кто-то вновь наткнулся на тело уже в ноябре, сыщики наконец удосужились найти и осмотреть место преступления. Но пользы от этого было немного: тело успело разложиться.





Несмотря на то что убийства продолжались, сыщики упорно шли по ложному следу, занимаясь «Делом дураков». Были задержаны еще несколько умственно-отсталых, которые признались, что последние расправы — это их рук дело. Между тем в январе и феврале 1984 года два женских тела нашли в ростовском парке Авиаторов. После этого сыщики задержали еще одного психически больного подозреваемого — инвалида, который приставал к прохожей. Тот сразу же признался в преступлениях, которые не совершал, да и не мог совершить из-за физических недостатков.

Среди ростовчан распространялись страшные слухи о банде сумасшедших, которая орудует в городе и окрестностях. Но тут расследование загадочных убийств поручили новой следственной группе под руководством Иссы Кастоева — и его сыщики довольно быстро нашли все нестыковки в расследовании. «Дело дураков» было прекращено в 1985 году, а всех подозреваемых отпустили. Правда, один из задержанных скончался в СИЗО, так и не дождавшись свободы.

Чемодан Гражданина Икс

Одним из тех, кто пытался помочь оперативникам в их охоте на Андрея Чикатило, стал психиатр Александр Бухановский: он тщательно изучил материалы дел и составил довольно точный психологический портрет маньяка. В частности, специалист предположил, что убийца — скорее всего человек семейный, выглядит хорошо и точно не относится к маргиналам. В противном случае он вряд ли мог так легко входить к жертвам в доверие.





Александр Бухановский

Кадр: Первый канал





Бухановский также обратил внимание, что убийства чаще всего совершаются по вторникам и четвергам, при этом тела находят неподалеку от железнодорожного полотна, по которому следуют поезда Новочеркасск — Ростов. Исходя из этих наблюдений, психиатр предположил, что маньяк имеет посменную работу либо ездит в командировки и чаще всего передвигается на общественном транспорте — электричках или автобусах.





Более того — Бухановский даже составил перечень профессий, где указал снабженческую отрасль, в которой и трудился Андрей Чикатило. Но составленный психиатром портрет маньяка правоохранительным органам никак не помог — причем даже в тот момент, когда попадавший под все критерии Бухановского убийца был задержан милицией. Это случилось осенью 1984 года — в тот год от рук маньяка погибло 15 человек, а всего к тому моменту Андрей Чикатило совершил 32 преступления.





В одну из ночей участковый инспектор, несущий службу на автовокзале Ростова, заметил 47-летнего мужчину в компании молодой бродяжки. Это был Чикатило. Милиционер задержал его и доставил в отделение. Оперативников сразу же насторожило содержимое чемоданчика задержанного — банка с вазелином, веревка, мыло и нож. Кроме того, как и предсказывал психиатр Бухановский, задержанный работал снабженцем и постоянно бывал в командировках.





Но тут подножку следствию подставили эксперты: изучая следы спермы, оставленные маньяком после очередного преступления, специалисты ошибочно установили у подозреваемого четвертую группу крови. А у задержанного Чикатило оказалась вторая. Содержимому чемоданчика он быстро нашел объяснение: мол, вазелин нужен для бритья, мыло — для гигиенических процедур, а веревка для перевязки груза. Милиционеры поверили Чикатило и отпустили его.





Орудия убийств Андрея Чикатило

Фото: ГУ МВД России по РО

Музей донской полиции





Правда, вскоре после истории на автовокзале маньяк попался на краже аккумулятора и провел за решеткой три месяца, до декабря 1984 года. Оказавшись на свободе, Чикатило, за которым к тому времени заочно закрепились прозвища Ростовский Потрошитель и Гражданин Икс, перебрался с семьей в Новочеркасск, где устроился на новую работу. Но профиль он не поменял — вновь стал снабженцем, что позволило ему по-прежнему отправляться в командировки.

В сетях «Лесополосы»

Первое после переезда убийство Чикатило совершил в августе 1985 года. Находясь в командировке в Москве, он отправился за билетом в аэропорт. Во время поездки на электричке, маньяк познакомился с 16-летней девушкой и вышел вслед за ней на платформе Авиационная под предлогом того, чтобы проводить до дома. Путь лежал через лес. Оказавшись в безлюдном месте, Чикатило повалил девушку на землю, связал ее и попытался совершить половой акт. Однако убийцу в очередной раз ждала неудача. Сексуальное удовлетворение он получил, лишь искромсав жертву ножом и отрезав ей соски.





Меньше месяца спустя маньяку попалась новая жертва — 17-летняя девушка, с которой он познакомился на автовокзале города Шахты. На этот раз Чикатило не стал вырезать у жертвы матку и отрезать соски, хотя позже на допросах признавался: без этого преступление не доставило ему полного удовлетворения.





Идущие по следу убийцы оперативники, видя, что преступления продолжаются, пошли на беспрецедентную операцию под кодовым названием «Лесополоса»: на нее было выделено около десяти миллионов рублей — фантастические деньги по тем временам, когда автомобиль «Жигули» ВАЗ-2101 стоил 8000 рублей, а 200 рублей считались хорошей зарплатой. В апреле 1986 года в воздух были подняты вертолеты, которые кружили над ростовскими лесами и полями, а на железнодорожных станциях и в электричках постоянно дежурили переодетые в штатское сотрудницы милиции — они выступали в роли приманок, на которые должен был клюнуть маньяк.





В это время их коллеги-мужчины патрулировали вагоны. Все без исключения пригородные поезда Ростовской области. Авто- и железнодорожные вокзалы также находились под наблюдением: стражи порядка искали всех подозрительных мужчин, которые подпадали под составленные ранее портреты маньяка.





Милиционерам помогали дружинники, в рядах которых оказался и сам Андрей Чикатило. Осознав размах операции, убийца решил затаиться. В итоге «Лесополоса» помогла в раскрытии более тысячи других преступлений — убийств, краж, грабежей и изнасилований. Правоохранительные органы собрали информацию о 50 тысячах человек с расстройствами сексуального поведения. Но своей главной цели — поимки Гражданина Икс — операция так и не достигла.

Смертельные допросы

Между тем следствие отрабатывало все новые и новые версии. Обнаруженные до этого скелетированные останки жертв были отправлены в один из столичных институтов, сотрудники которого по строению черепа воссоздавали внешность погибших и составляли фотороботы.





Оперативники проверили более 160 тысяч автомобилистов и две тысячи человек, осужденных за преступления сексуального характера. А поскольку жертвами маньяка нередко становились мальчики, которых Чикатило пытался насиловать, под подозрение попали все гомосексуалисты Ростовской области. Следствие пыталось привлечь к помощи юрисконсульта Ростовского кожно-венерологического диспансера, которая располагала картотекой с тысячей фамилий гомосексуалистов. Но женщина отказалась раскрывать данные своих подопечных и попыталась предупредить сыщиков, что их версия ошибочна.





Юрисконсульт отмечала, что гомосексуалисты зачастую обладают тонкой душевной организацией и не смогли бы совершить таких зверств. В итоге она оказалась права, но прежде чем это выяснилось, через следствие прошло более четырехсот гомосексуалистов. Некоторые из них совершили самоубийства, другие умирали на допросах: не выдерживало сердце.





А Чикатило вновь начал убивать. В мае 1987 года во время командировки в Свердловскую область он расправился с 13-летним учеником школы-интерната, который возвращался в учебное заведение после проведенных дома выходных. Об этом преступлении маньяк сам сообщит следствию на допросах в 1990 году. Уже после этого выяснится, что на месте, которое указал Чикатило, в июле 1987 года действительно было найдено тело — но из-за сильных повреждений и разложения специалисты идентифицировали его как женское. Из-за этого три года оно оставалось в морге в статусе неопознанного.

Неглубокая могила

После 1987 года Чикатило изменил подход к поиску жертв: все чаще он стал убивать мальчиков. В июле 1987 года жертвой маньяка стал 12-летний житель города Запорожье, который забежал покурить в лесополосу. А убитый в сентябре того же года 15-летний житель Ленинграда поверил Чикатило, что тот организует ему «липовый» больничный для прогула учебы. Под этим предлогом подросток и отправился на «дачу» к маньяку.





Та же «дача» оказалась ловушкой и для 9-летнего школьника из города Иловайск. У мальчика был шанс спастись: он шел вместе с Чикатило, когда ему встретились друзья и позвали гулять вместе с ними. Но ребенок предпочел пойти с новым знакомым. Его ждала страшная смерть — Чикатило буквально размозжил голову жертвы металлическим прутом, который подобрал по дороге.





15-летний отличник из города Зверево, который в роковой для него день в июне 1988 года возвращался из Ростова, также принял предложение незнакомца отпраздновать у него на даче свое зачисление в техникум. Подросток вышел за маньяком на станции Лесхоз. Когда они отошли на километр от железнодорожной насыпи, Чикатило набросился на жертву. Силой разжав рот подростка, маньяк отрезал ему часть языка и съел на его же глазах. А потом зарезал, вскрыл брюшную полость и отсек половые органы.





С февраля по август 1989 года Андрей Чикатило совершил еще четыре преступления: он убил двоих девочек и двоих мальчиков. После этого он отрыл могилу на кладбище города Шахты. Позже на допросах Чикатило станет утверждать, что изначально рыл ее для себя: якобы хотел совершить самоубийство. Но в конце концов в ней оказался десятилетний мальчик. Он встретил маньяка, когда шел в видеосалон, и согласился на предложение дяди посмотреть фильмы у него дома. Но Чикатило повел мальчика прямо на кладбище, оглушил ударом молотка по голове, надругался и закопал в вырытой могиле.





Мать в поисках своего ребенка обошла все ближайшие железнодорожные станции и следовавшие через них электрички. Надеясь узнать хоть что-то, она показывала всем фотографию сына. Среди прочих женщина показала снимок пассажиру электрички средних лет, который все время поправлял очки. В 1990 году в теленовостях о поимке Андрея Чикатило она узнала в нем того самого мужчину в очках и рассказала об этом сотрудникам правоохранительных органов, те обратились к сидевшему в СИЗО маньяку — и тот спокойно признался в убийстве мальчика и показал место, где похоронил ребенка.

«Такого вычислить невозможно»

Надеясь добиться прогресса в деле Гражданина Икс, следователь Исса Кастоев отправился за помощью к другому маньяку — дожидавшемуся смертной казни Анатолию Сливко по кличке Заслуженный Мучитель. Тот был не против высказать свои мысли, но через призму собственных психических отклонений сделал ряд ошибочных предположений. Например, по мнению Сливко, следствию надо было искать сразу двоих маньяков, один из которых убивает девушек, а другой — мальчиков.





При этом перспективы следствия Сливко описал словами: «Бесполезно. Такого вычислить невозможно. По себе знаю». В этом плане Сливко оказался прав: Чикатило действительно так и не вычислили — задержать маньяка помог случай. Но прежде чем попасть в руки правосудия, Гражданин Икс совершил еще восемь убийств: он расправился с шестью мальчиками в возрасте от 10 до 16 лет (одному из них Чикатило вырвал кишечник) и двумя девушками. Одна из них и стала его последней жертвой.





6 ноября 1990 года в поезде Ростов — Лихая Чикатило познакомился с 22-летней пассажиркой, которая согласилась отправиться домой к попутчику. Места, которые они проезжали, он знал хорошо — и решил убить девушку в чаще леса, где ранее уже совершал преступления. Правда, выходить на малолюдной станции Лесхоз Чикатило побоялся из-за постоянного патрулирования и выбрал остановку, где всегда были толпы пассажиров.





Расчет маньяка оправдался: дежурившие на станции Лесостепь оперативники не обратили на странную с виду пару никакого внимания. Заманив спутницу в чащу леса, Чикатило напал на нее. Девушка пыталась сопротивляться и даже поцарапала нападавшего — позже при осмотре тела под ногтями найдут частички кожи маньяка. Но силы были неравны. Исколов жертву ножом, маньяк вырезал у нее половые органы, откусил соски и скрылся.

Под колпаком

Чикатило потерял бдительность — он рассудил, что если будет один, то не привлечет внимания стражей порядка, а потому обратно пошел через Лесхоз. В тот момент на станции дежурил сержант Игорь Рыбаков. На выходящего из леса странного мужчину в деловом костюме милиционер сразу обратил внимание — пассажир был совсем не похож на местах дачников и работяг.





«Веточки были приклеены [к одежде], листики всякие. Я понаблюдал за ним минут 15, осмотрел его внимательно, чтобы запомнить. Представился, показал ему удостоверение и попросил его показать документы», — рассказывал Рыбаков.





Маньяк не растерялся, сообщил, что приезжал к другу в поселок Донской и невозмутимо предъявил паспорт. Страж порядка записал данные в свой блокнот и отпустил незнакомца — формального повода к его задержанию не было. И только когда тело девушки нашли, и следователи изучили записи дежуривших на окрестных станциях оперативников, они обратили внимание на знакомую уже им фамилию — Чикатило. После этого за подозреваемым установили наружное наблюдение.





А сам Чикатило, не догадываясь, что находится «под колпаком», продолжал искать новую жертву, присматриваясь и приставая к детям, подросткам и девушкам. Понаблюдав за подозрительным поведением объекта, следователи решили задержать его. 20 ноября 1990 года Чикатило взял отгул и отправился к хирургу — последняя жертва прокусила маньяку палец и тот воспалился. Вернувшись домой, он взял трехлитровую банку и пошел то ли за пивом, то ли за квасом.

Но на обратном пути дорогу Чикатило преградили люди в милицейской форме. Сопротивляться он не стал и спокойно дал заковать себя в наручники. При обыске у маньяка нашли ножи, молоток и обувь, в которой тот убивал, а также тот самый чемоданчик с веревкой и вазелином внутри. Но говорить Чикатило не спешил: он знал, что прямых улик против него у следствия нет. Тем временем подходили к концу 15-е сутки содержания под стражей — положенный по закону срок, после которого Чикатило должны были предъявить обвинение или отпустить на свободу. И тогда для беседы с ним прибыл психиатр Александр Бухановский. Специалисту хватило трех часов, чтобы вывести Чикатило на откровенный разговор. Разрыдавшись, маньяк начал давать показания.

«Ошибка природы»

Дни до вынесения приговора маньяк коротал в камере-одиночке следственного изолятора КГБ. Выбор столь серьезного учреждения был неслучайным: следователи всерьез опасались, что до суда подозреваемый не доживет — среди родственников его жертв были те, кто работал в системе исправительных учреждений. А значит, существовал риск, что эти люди воспользуются своими связями и устроят расправу.





Линчевать Чикатило хотели многие: на суде отец одного из убитых мальчиков, которому маньяк нанес 42 ножевых ранения, заявил, что желает обвиняемому мягкого приговора — и отнюдь не из жалости. Мужчина, потерявший ребенка, хотел дождаться освобождения Чикатило и сделать с ним то, что маньяк сотворил с его сыном и другими жертвами. Сам процесс был очень тяжелым. Признанный вменяемым, Чикатило корчил из себя психбольного, оскорблял конвой и судей, снимал штаны и показывал всем гениталии...





«Я где работал, где бывал, — по пути оставались трупы. Так получалось. Каждый год… Понятно, что я какая-то ошибка природы, какая-то гадость… Остался лесным волком. Одичал в этом обществе», — рассказывал суду маньяк.





Андрей Чикатило в камере смертников

Фото: музей ГУ МВД по Ростовской области





Желающих расправиться с Чикатило едва сдерживали конвой и прутья железной клетки, в которой сидел подсудимый. «Он же нас всех погубил! Мы его сами будем судить!» — кричали женщины. На месте дежурили фельдшеры скорой помощи, которые кололи нуждающимся успокоительные препараты. Близкие жертв падали в обморок, когда маньяк рассказывал о своих преступлениях.





Ростовский областной суд 14 октября 1992 года вынес приговор Андрею Чикатило — смертная казнь через расстрел. Этот вердикт присутствующие в зале суда встретили бурными аплодисментами.





Суд установил, что Чикатило действовал с 1978 по 1990 годы на территории Краснодарского края, Свердловской, Ростовской, Владимирской, Ленинградской, Московской областей, а также в Узбекистане и на Украине. Согласно первому приговору, от рук маньяка погибли 52 человека: 21 мальчик в возрасте от восьми до 16 лет, 14 девочек в возрасте от девяти до 17 лет и 17 молодых женщин. При этом сам Чикатило брал на себя 56 убийств, по оперативным данным правоохранительных органов за ним числилось еще больше — 65.





Осужденный обжаловал приговор в Верховном суде РСФСР. В 1993 году высшая судебная инстанция, изучив дело, оправдала Чикатило по девяти эпизодам в связи с их недоказанностью. Но это решение не повлияло на окончательный приговор. Таким образом, по официальным данным, на счету Чикатило 43 жертвы.

«Я уже давно на том свете»

Незадолго до казни на вопрос, что он думает о финале своей жизни, Чикатило ответил: «Я уже на том свете давно. Меня убивали много раз. Отрезали от того мира, ничего в том мире уже не осталось». Самый известный маньяк в истории СССР был казнен 4 января 1994 года: палач пустил ему пулю в затылок. Однако до сих пор существует городская легенда, что Чикатило застрелили так, чтобы мозг не пострадал — его отправили японцам для изучения. По другой легенде, маньяка вообще не убивали, а живым отправили в Японию для экспериментов. Почему именно в Японию? Неизвестно.





Единственный сын Чикатило Юрий, который после задержания отца вместе с родственниками сменил фамилию, в итоге тоже оказался на скамье подсудимых — он сидел за изнасилование, подделку документов и похищение человека. Известно, что его заложника привел в ужас не сам факт похищения и даже не побои, а небольшая бумажка с печатью — чтобы окончательно сломить жертву, Юрий показал свое свидетельство о рождении.





Там в графе «отец» было написано: «Чикатило Андрей Романович».



