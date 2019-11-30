



Королевская семья вышла публично почтить героев, надев черные костюмы и платья с маковыми цветками, пишет enovosty.com





Фото пикирования взглядами супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруги принца Чарльза Камиллы Паркер Боулз привлекло особое внимание пользователей сети.





— «Кто из них в итоге сядет возле трона? Прямо Игра престолов!»





— «50 оттенков чопорности»





— «Три возраста лицемерия»





— «Как много сказано одним взглядом, невзгляд королевы Елизаветы весьма красноречив»





— Вот что означает «визуальная драматургия в композиции», — комментируют фото пользователи Facebook



