Стоп-кадр: Как много можно выразить одним взглядом! Сеть «взорвало» фото королевы Елизаветы
Фотография сделана в момент, когда королевское семейство вместе с британским народом вышло почтить День памяти погибших соотечественников.
Королевская семья вышла публично почтить героев, надев черные костюмы и платья с маковыми цветками, пишет enovosty.com
Фото пикирования взглядами супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруги принца Чарльза Камиллы Паркер Боулз привлекло особое внимание пользователей сети.
— «Кто из них в итоге сядет возле трона? Прямо Игра престолов!»
— «50 оттенков чопорности»
— «Три возраста лицемерия»
— «Как много сказано одним взглядом, невзгляд королевы Елизаветы весьма красноречив»
— Вот что означает «визуальная драматургия в композиции», — комментируют фото пользователи Facebook
09:51 30/11/2019
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