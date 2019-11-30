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Проводнице поезда Минск — Вильнюс в Литве грозит до 4 тысяч евро штрафа

Литовские пограничники нашли у неё контрабандные сигареты. Во время проверки поезда литовцы наткнулись на 310 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Проводнице поезда Минск — Вильнюс в Литве грозит от 1820 до 4 тысяч евро штрафа. 50-летняя женщина спрятала их среди своих личных вещей в одном из вагонов. Стоимость контрабандных сигарет оценена на сумму более тысячи евро, информирует пресс-служба пограничной службы Литвы.
euroradio.fm
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