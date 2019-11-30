Проводнице поезда Минск — Вильнюс в Литве грозит от 1820 до 4 тысяч евро штрафа. 50-летняя женщина спрятала их среди своих личных вещей в одном из вагонов. Стоимость контрабандных сигарет оценена на сумму более тысячи евро, информирует пресс-служба пограничной службы Литвы.



