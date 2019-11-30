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Снова скандал? Из белорусского ПЕН-центра исключили писателя, который написал о ПЕНе роман

Из белорусского ПЕН-центра исключили писателя Павла Антипова, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя. Об этом он сообщил у себя в фейсбуке.

Павел Антипов / Еврорадио

Несколько дней назад Антипов опубликовал на сайте litres.ru свой "токсический роман" "Краткая история премии Г.", в котором рассказал о работе ПЕНа в Беларуси, и организацию премии Гедройца до 2016 года. В книге Павел без купюр описывает внутреннюю кухню писательской правозащитной организации.

Официальная формулировка: "Совет Белорусского ПЕН-центра приняла решение об исключении его из ряда членов Белорусского ПЕН-центра в связи с утратой доверия и невозможностью дальнейшего сотрудничества", пишет euroradio.fm

Этой осенью Антипов на общем собрании членов белорусского ПЕН-центра был избран председателем контрольной комиссии. Сейчас организацию возглавляет Светлана Алексиевич, и именно она предложила кандидатуру Павла Антипова. Избрание нобелиантки состоялось на фоне скандала с исключением из белорусского ПЕН-центра Павла Северинца. Теперь же случился новый скандал
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