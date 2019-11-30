Павел Антипов / Еврорадио





Несколько дней назад Антипов опубликовал на сайте litres.ru свой "токсический роман" "Краткая история премии Г.", в котором рассказал о работе ПЕНа в Беларуси, и организацию премии Гедройца до 2016 года. В книге Павел без купюр описывает внутреннюю кухню писательской правозащитной организации.





Официальная формулировка: "Совет Белорусского ПЕН-центра приняла решение об исключении его из ряда членов Белорусского ПЕН-центра в связи с утратой доверия и невозможностью дальнейшего сотрудничества", пишет euroradio.fm





Этой осенью Антипов на общем собрании членов белорусского ПЕН-центра был избран председателем контрольной комиссии. Сейчас организацию возглавляет Светлана Алексиевич, и именно она предложила кандидатуру Павла Антипова. Избрание нобелиантки состоялось на фоне скандала с исключением из белорусского ПЕН-центра Павла Северинца. Теперь же случился новый скандал



