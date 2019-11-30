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Умер писатель Анатолий Делендик

Об этом сообщил режиссер фильма "Анастасия Слуцкая" Юрий Елхов.

Драматургу и писателю было 84 года.

- Сегодня на 85 году ушел из жизни известный советский и белорусский писатель и драматург Анатолий Андреевич Делендик, - написал на странице в фейсбуке Юрий Александрович. - Вечная ему память!

Анатолий Делендик родился в 1934 году в деревне Кулаки Минской области. Учился в медицинском институте. После этого 11 лет работал врачом психиатрической клиники. Окончил также Литературный институт имени Горького в Москве. С конца 60-х был редактором на киностудии "Беларусьфильм". Был одним из популярнейших драматургов БССР. Автор нескольких десятков пьес. Написал сценарий художественных фильмов "Волки в зоне", "Анастасия Слуцкая" и других.

В текущем репертуаре Белорусского государственного академического музыкального театра идет спектакль "Купала: жизнь среди молний" по драме Анатолия Делендика и композитора Олега Ходоско. А в Большом театре можно увидеть балет "Анастасия", автор либретто в котором – Анатолий Делендик.
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