42-летняя Ирина (имена изменены по этическим причинам) на первое заседание суда 28 ноября не пришла. Обвиняемый - ее гражданский муж Алексей - без нее что-либо рассказывать отказался.





31-летнего мужчину судят сразу по нескольким статьям. Его обвиняют в истязании, причинении менее тяжкого телесного повреждения, угрозе убийством, оставлении в опасности. Все это он совершил в отношении членов своей семьи - жены Ирины и четырехлетнего сына Кирилла.





Напомним: 12 августа в подъезде одной из витебских многоэтажек нашли избитого малыша. Мальчик спал в детской коляске около соседской двери. Он был раздет, тело в синяках, из уха текла кровь. Соседка забрала ребенка в свою квартиру, вызвала милицию и врачей. Мальчик рассказал, что его избил папа.





«Папа бил, обливал холодной водой и опять бил», - рассказал Кирилл своей спасительнице. Оказалось, что накануне Алексей избил Ирину. Женщина улучила момент, когда он заснул, а потом сбежала из дома. Позже на ее теле насчитают 48 следов травмирующих воздействий.





Всего у Ирины четверо детей - старший сын уже взрослый, двух дочерей забрали их отцы - каждый свою, а Кирилл сейчас живет с бабушкой - матерью Ирины.





На второе заседание суда Ирина тоже не пришла, в ожидании нее судья объявляет перерыв. Появилась она примерно на полчаса позже, чем было назначено начало заседания, в сопровождении сотрудника милиции. Худенькая женщина с покрасневшим лицом то и дело утирает слезы.





- Ира, ты что, пила? Зачем? Кто тебя заставляет это делать? - выговаривает ей женщина средних лет.





- Я не могу одна, не могу без Алексея, - всхлипывает Ирина.





-Ну ты же знаешь, что все можно изменить, исправить и детей вернуть! И ты не одна, у тебя дети! А ты пьешь!





- Но я хотя бы никого не била 48 раз, - слабо отбивается Ирина.





- Эх, сгубило вас обоих пьянство, - вздыхает женщина.





В зале суда потерпевшей задают вопрос:





- Вы трезвая?





- Нет.





- Когда употребляли спиртное?





- Вчера...





Судья объявляет еще один перерыв - Ирину увозят, чтобы освидетельствовать на алкоголь. В зал суда она больше не возвращается, дело будут рассматривать дальше без нее.





Далее суд будет идти в закрытом режиме - об этом ходатайствовал подсудимый.





- Я буду говорить об интимных подробностях жизни моей семьи и о фактах, порочащих другого человека, - объяснил Алексей.