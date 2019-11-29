Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Центр Минска парализован 8-балльными пробками

На дорогах Минска образовались 8-балльные заторы, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки" в пятницу вечером.

Традиционно сложности с проездом наблюдаются в центре столицы. Автомобили стоят на проспекте Независимости (от станции "Октябрьская" до цирка), на улице Ленина (в обоих направлениях – до станций "Немига" и "Первомайская"), на улице Бобруйская в районе железнодорожного вокзала.

Заторы образовались и в других частях города. В частности, на улице Притыцкого выстроилась вереница машин от станции "Спортивная" до "Пушкинская". Проблемы с проездом на проспекте Пушкина в районе станции метро "Пушкинская", на улицах Сурганова, Орловская, Аэродромная, Кижеватова, Шаранговича, Денисовская, Ванеева.

По данным сервиса, причиной заторов стали многочисленные ДТП.
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru