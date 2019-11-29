Самый умный. Пять знаменитых вундеркиндов планеты

Сейчас мальчик оканчивает электротехнический факультет Технического университета Эйндховена, а лучшие вузы мира зовут его к себе продолжить обучение. Фокус решил вспомнить других знаменитых вундеркиндов современности.





Майкл Кирни (США)









Пока Лоран оканчивает университет, пальма первенства принадлежит Майклу Кирни. В 1990 году в шестилетнем возрасте он окончил среднюю школу, а спустя четыре года получил степень бакалавра в области антропологии Университета Южной Алабамы, попав в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой выпускник вуза. В дальнейшем он добавил в свою копилку два диплома магистра и докторскую степень по химии.





Акрит Ясвал (Индия)





Акрит родился в Индии в 1993 году. С шести лет он за­интересовался биологией и медициной, а в семилетнем возрасте провёл первую операцию: помог соседской девочке, которая не могла разжать кулак из-за полученных на пожаре ожогов. После этого к мальчику пришла мировая слава. В 11 лет он поступил в Пенджабский университет, став самым молодым студентом в Индии.





Аэлита Андре (Австралия)





Аэлита родилась в 2007 году в Австралии и уже в девять месяцев начала рисовать первые картины. Когда девочке был год и десять месяцев, мать показала некоторые из её работ директору мельбурнской галереи Brunswick. Вскоре картины Аэлиты в жанре сюрреализма получили известность, а юную художницу прозвали "малышкой Пикассо". В 2011 году в Нью-Йорке открылась её первая персональная выставка. На данный момент она приняла участие более чем в 50 международных выставках.





Тейлор Уилсон (США)





Уроженец американского штата Арканзас с ранних лет интересовался ракетостроением, а в 10 лет переключился на ядерную физику. В 2008 году в 14-летнем возрасте Тейлор провёл реакцию ядерного синтеза в гараже своих родителей. После окончания школы юный атомщик не пошёл в университет, а занялся разработкой ядерного реактора для будущих космических колоний.





Аким Камара (Германия)









Аким прославился как самый юный скрипач в мире. В 2003 году в возрасте двух с половиной лет ему стали преподавать уроки игры на скрипке. Уже в декабре того же года Аким дебютировал на концерте в Берлине, после чего отправился в своё первое международное турне. Сейчас он возглавляет Берлинский молодой филармонический оркестр.











