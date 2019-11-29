Верная собака пыталась "вызволить" хозяина из могилы
В Китае собака по кличке Хуцзы пыталась разрыть могилу своего хозяина.
Как сообщает Daily Mail, последние десять лет пес жил с престарелым мужчиной.
Однако мужчина умер от болезни. Его семья взяла 12-летнего питомца с собой на могилу покойного.
Пес не хотел идти обратно домой и попытался откопать захоронение. Дочь умершего мужчины отметила, что собака ходила по могиле и разрывала ее.
"Ложилась рядом с ней и не двигалась", — сказала она.
Родственники также добавили, что после смерти хозяина Хуцзы три дня не хотел пить и есть, пишет ru.oxu.az
17:32 29/11/2019
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