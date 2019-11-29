Верная собака пыталась "вызволить" хозяина из могилы





Как сообщает Daily Mail, последние десять лет пес жил с престарелым мужчиной.





Однако мужчина умер от болезни. Его семья взяла 12-летнего питомца с собой на могилу покойного.









"Ложилась рядом с ней и не двигалась", — сказала она.



