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Верная собака пыталась "вызволить" хозяина из могилы

В Китае собака по кличке Хуцзы пыталась разрыть могилу своего хозяина.


Как сообщает Daily Mail, последние десять лет пес жил с престарелым мужчиной.

Однако мужчина умер от болезни. Его семья взяла 12-летнего питомца с собой на могилу покойного.

Пес не хотел идти обратно домой и попытался откопать захоронение. Дочь умершего мужчины отметила, что собака ходила по могиле и разрывала ее.

"Ложилась рядом с ней и не двигалась", — сказала она.

Родственники также добавили, что после смерти хозяина Хуцзы три дня не хотел пить и есть, пишет ru.oxu.az
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