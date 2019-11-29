Новый способ воровства денег с банковских карт освоили мошенники

Отмечается, что способ стал модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.





Например, в очереди к банкомату клиент якобы забывает свою кредитку в картоприемнике. Следующий посетитель автоматически вынимает карту и возвращает ее мошеннику. Затем последний заявляет о том, что с его счета якобы списали сумму от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Мошенник начинает угрожать, что вызовет полицию, поскольку на карте остались отпечатки пальцев того, кто вынул ее из банкомата. При этом в очереди обнаруживается свидетель процесса, который подтверждает версию злоумышленника.





Эксперты посоветовали в подобной ситуации не поддаваться психологическому прессингу и обратиться в полицию, поскольку на банкоматах есть камеры. Кроме того, все операции по конкретной карте фиксируются банком.





Ранее сообщалось о том, что социальная инженерия стала самым популярным у мошенников способом похищать деньги с банковских карт россиян. В 2019 году на ее долю пришлось 70 процентов всех карточных мошенничеств. Преступники используют звонки с подменных номеров, просят жертв установить «защитное» программное обеспечение, снять и положить средства на «безопасный счет» или же просто узнают данные учетной записи россиянина, пишет lenta.ru





Вторым главным трендом 2019 года стали несанкционированные операции в интернете или на мобильных устройствах (так называемые CNP-транзакции).



