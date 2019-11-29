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В Бресте будут судить двух противников аккумуляторного завода

Милиционеры составили протоколы за участие в несанкционированной акции в отношении брестчан Андрея Слижа и Александра Морачевского.

Активисты, выступающие против строительства аккумуляторного завода, принимали участие в агитационных пикетах кандидата в депутаты Полины Шарендо-Панасюкпишет Белсат.

Дело в отношении активистов возбуждено по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий повторно в течение года). Андрею Слижу и Александру Морачевскому грозит штраф в размере от 20 до 50 базовых величин (от 510 до 1275 рублей). Дело будет рассматриваться в суде Ленинского района Бреста.

«В ходе агитационной кампании Полина Шарендо-Панасюк организовала ряд пикетов, в которых принимали участие и активисты. На пикетах в свою очередь звучало много критики в отношении власти. А теперь, когда избирательная кампания завершилась, проводится банальная месть активистам», – прокомментировал «Белсату» правозащитник Владимир Величкин.


Андрей Слиж и Александр Морачевский во время агитационных пикетов Полины Шарендо-Панасюк раздавали прохожим листовки с логотипом «Стоп завод». Сама кандидат также выступала против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Правозащитники считают составленные протоколы очередной попыткой давления на противников появления вредного производства около областного центра.

Брестчане, выступающие против строительства завода по производству аккумуляторов, во время избирательной кампании выдвинули своих кандидатов в депутаты Палаты представителей. Но власти зарегистрировали только одного – Владимира Мороза. Во время агитационной кампании активиста сняли с выборов на основании того, что тот якобы нарушил избирательное законодательство.
СК/МВ belsat.eu
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