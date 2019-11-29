Видеофакт: зачем госучреждение Беларуси заказало рекламу-ужастик

Собственно, госучреждение и стало инициатором съемок нетипичной социальной рекламы. Основная идея мультипликационного ролика — вред пластика. Главный герой, а точнее — главный злодей — черный пластиковый пакет. У преступника бесконечное число сообщников — все они близнецы, одинаково вредные для природы и человека. Внешний вид главного героя соответствует визуалу масштабной экологической кампании «Покед, пакет», в рамках которого и подготовлен видеоролик.









В 40 секунд ролика также вместили главные правила по борьбе с избытком отходов:





ходить в магазин с многоразовой сумкой;

не упаковывать каждый фрукт в отдельный пакет;

использовать кружку вместо одноразовых стаканчиков;

приобрести многоразовую бутылку для воды;

не использовать одноразовую посуду.





Проблема пластика в нашей стране действительно существует.





— За один год жители Беларуси выбрасывают около четырех миллиардов пакетов и одного миллиарда пластиковых бутылок! — приводит аргументы в цифрах директор Оператора вторичных материальных ресурсов Наталья Гринцевич. — Скорость заполнения мусорных полигонов растет пугающими темпами: если первый участок единственного действующего на сегодня столичного полигона Тростенецкий заполняли отходами 10 лет, то второй, такой же по вместимости, уже спустя два года оказался заполнен наполовину.





Кампания «Покед, пакет» длится уже полгода. Благодаря ей белорусы увидели проблему избытка отходов, побывав с экскурсиями на столичном мусорном полигоне, узнали, что ул. Октябрьская всего за неделю собирает целый автобус пластика, приобрели больше 3 тыс. экосумок по цене пластиковых пакетов. Проект поддержали гимнастка Мелитина Станюта, телеведущая Ольга Рыжикова, мисс мира на инвалидной коляске Александра Чичикова, десятки дизайнеров одежды и еще сотни активных соотечественников. Звезды дефилировали с дизайнерскими авоськами на мусороперерабатывающем заводе и рассказывали о проблеме переизбытка пластиковых отходов своим подписчикам.



