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Имейте ввиду: в ближайшие дни будет очень скользко

Ноябрь прощается с нами оттепелью, которая сопровождается туманами и гололедами.

Такая погода сохранится и предстоящей ночью, но уже завтра днем холодный воздух с севера Европы принесет понижение температуры, подморозит, на дорогах будет очень скользко. Кроме того, похолодание будет сопровождаться порывистым ветром. Но уже в середине следующей недели вновь потеплеет. 

В субботу, 30 ноября, под влиянием фронтальных разделов во многих районах республики пройдут небольшие кратковременные осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). Ночью и утром местами туман, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 0...+5°С, во второй половине дня температура понизится до −1…3°С и на дорогах образуется гололедица. На 30 ноября синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гололедицы.

В воскресенье, 1 декабря, погодные условия будет определять неустойчивая холодная воздушная масса, поступающая с севера Европы. В отдельных районах страны пройдет кратковременный снег, на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −2…7°С, максимальная температура днем -4...+2°С.

В понедельник, 2 декабря, ночью в отдельных районах, утром и днем на большей части территории страны кратковременный снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −1…7°С, при прояснениях воздух охладится до -9°С, максимальная температура днем -4...+2°С.

За минувшие сутки несколько десятков человек попали в больницу из-за гололедных травм. Погода начнет меняться в среду. Смена погоды будет сопровождаться порывистым ветром. Местами на дорогах снова будет гололедица.
Источник: TUT.BY
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