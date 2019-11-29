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Коммунальщики подвели: за четверг 137 человек госпитализированы с гололедными травмами

В Беларуси за минувшие сутки с гололедными травмами госпитализированы 137 человек.

В Минске госпитализировано 69 человек, из них 8 детей. В Витебской области 8 человек обслужены амбулаторно и 68 госпитализированы, в их числе 8 детей, передает БелТА.

Накануне сообщалось о начале применения коммунальными службами Минска антигололедных смесей, однако, похоже, сэкономили и дальше проспекта дело не пошло.

В Минздраве напомнили несколько правил, соблюдение которых поможет избежать падения и тяжелых травм в гололед. 

- Передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно, короткими шагами. 

- Обувь должна соответствовать погоде. 

- Желательно, чтобы подошва была ребристой. 

- Женщинам на время гололеда лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек. 

- При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги - в этом случае они принимают на себя всю силу удара. 

- Необходимо сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.
"Белорусский партизан"
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