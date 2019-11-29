Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

На Android обнаружили вирус - незаметно ворует деньги с карт

Пользователи стали жертвами нового опасного трояна, который незаметно крал средства через банковские мобильные приложения.


Об этом говорится в отчете компании Group-IB (есть в распоряжении «Ленты.ру»), представленном на конференции по кибербезопасности CyberCrimeCon в Сингапуре.

Вирус проникает в банковские программы на зараженном устройстве, захватывает мобильное приложение и автоматически переводит средства жертвы на счет, указанный злоумышленником. Такой механизм эксперты называют «автозаливом».

Известно, что пока такая атака не носит массовый характер. Впервые подобные случаи были зафиксированы весной 2019 года. Однако эксперты отмечают, что структура вредной программы указывает на то, что она предназначена для массового распространения.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru