В своем последнем слове она просила наказать за то, что принимала подарки - в виде конфет и цветов. Что касается денег, с первого дня задержания Реутская настаивает: она их никогда не брала, пишет TUT.BY





— Я полна желания и сил работать на благо своей родины, приносить пользу обществу. Пожалуйста, не наказывайте меня за того, чего не совершала. Никогда в жизни не принимала никаких денег. Накажите за то, что принимала. Верю в справедливый приговор и правосудие, — говорила во время последнего слова Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава.





Сегодня суд Фрунзенского района Минска огласил приговор Реутской. Планировалось, что приговор огласят в среду, но его перенесли на сегодня. Увидев в зале родных и коллег, Людмила Реутская улыбалась и старалась держаться. Суд признал ее виновной в мошенничестве и получении взяток и приговорил к 6 годам лишения свободы.





Реутской также запрещено на протяжении 5 лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей. Она должна возместить процессуальные издержки 584 рублей, iPhone, кондиционер и кресло — конфисковать.





Кроме того суд вынес частное определение в адрес Минздрава. Как зачитала судья Юлия Близнюк, Людмила Реутская не могла по антикоррупционному законадательству принимать подарки, исключение — протокольные и официальные мероприятия.





Но в нарушение закона начальник управления Минздрава принимала подарки, это говорит об «отсутствии должного контроля со стороны заместителя министра». В месячный срок министр здравоохранения должен сообщить суду о том, что ведомство сделало, чтобы устранить нарушения.





— 6 лет — это ужас! — плакали присутствующие в зале.





Суд Фрунзенского района убрал из обвинения ч.3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и признал Реутскую по ч.1, ч.2 ст.430 УК (Получение взятки повторно). Из того, что прозвучало в суде: начальника управления Минздрава признали виновной в получении 7906 рублей (скорее всего, это стоимость всех подарков).





По версии же обвинения, она получила подарков и взяток на сумму в 52 тысячи рублей. Однако, видимо, суд не доказал, что Реутская брала деньги от Ларисы Рубцовой, поэтому обвиняемой вернут часть средств, которые она перечисляла на счет СК.





Напомним, Людмилу Реутскую задержали в сентябре 2018 года. По версии следствия, она брала взятки за перерегистрацию лекарств, внесение изменений и продление регистрации, выдачу лицензии «Стимэнерджи» на фасовку и упаковку препаратов.





Из четырех взяткодателей в суде выступили трое. Они рассказывали, что дарили начальнику управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава цветы, сыр, вино, конфеты, ежедневники.





Людмила Реутская считала: так ее от души поздравляют с праздниками, и принимала подарки. Денег она никогда не брала. Но ключевой свидетель по делу Лариса Рубцова, глава представительства французской фармацевтической компании Fic Medical, утверждала обратное. Взятки передавала на Новый год и 8 Марта.





— Понимала, это не совсем правильное деяние. Но система была построена так, что без материальных поощрений работать будет сложно, практически невозможно, — давала показания в суде Рубцова и рассказывала, что за взятку фирма мужа получила лицензию на фасовку и упаковку лекарственных средств.





Судебное разбирательство по делу Людмилы Реутской длилось два месяца. Процесс вела судья Юлия Близнюк, государственный обвинитель — Валерия Таратынко, интересы обвиняемой представлял адвокат Андрей Санкович.





Кроме подарков и денег в суде подробно разбирались два ужина в ресторане «Усадьба», на которых была Рубцова и Реутская со своими подчиненными. Сторона обвинения спрашивала, кто какие блюда и напитки заказывал, как делили счет.





— Лимонад имбирный, чебуреки, шашлык, филе лосося, спаржа, колдуны, утка, кролик. Прошу вас опознать блюда, — перечисляла блюда из чека прокурор и свидетели должны были рассказать, что ели в тот вечер. Рубцова утверждала, что оба ужина оплатила сама.





Выступая в прениях сторон, государственный обвинитель заявила: вина Людмилы Реутской в суде доказана и попросила признать ее виновной по ч. 2, 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере), ч. 1 ст. 209 УК (Мошенничество) и приговорить к 7 годам лишения свободы. iPhone, вентилятор и офисное кресло конфисковать как «ценности, приобретенные преступным путем».





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.