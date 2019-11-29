Как мы ведемся на акции и теряем на этом

Почему проводят акции?

Акционное снижение цен предлагается во многих сферах, по множеству поводов и по одной настоящей причине – ради увеличения продаж акционного продукта. Иногда по акции не снижают цену, а включают в стоимость дополнительный товар или услугу. По сути это тоже уменьшает совокупную сумму покупки.





Успешные продавцы на акциях избавляются от неликвида, зарабатывают, компенсируя меньшую наценку большим объемом продаж. Кроме того, акции –важный элемент конкурентной борьбы.





Выгодны ли акции покупателям? На первый взгляд так и есть: единица товара приобретается за меньшую цену. Но поищем контраргументы и примеры невыгодных акций.





Покупка ради акции

С точки зрения арифметики покупать по меньшей цене выгодно, с точки зрения личной экономики – не всегда. Иногда правильней разобраться: «за какую цену выгодно покупать ненужный мне продукт».





Даже если обещают скидку в 70%, не покупая, вы экономите 100%.





Кто-то возразит, что «совсем ненужных продуктов не бывает». Но может лучше вспомнить, что не бывает лишних денег и, покупая что-то не особенно нужное, ты отказываешься от чего-то необходимого.





Фальшивые акции

Известный пример – оставить старую цену, снизу написать другую большую и перечеркнуть ее. Или объявить, что-то вроде «раньше было дорого, сегодня дешевле».





Те, кто дорожит репутацией, этого трюка избегают. Но соблазн продать под шумок распродаж, не теряя в маржинальности, слишком велик. Особенно этим грешат интернет-магазины на Aliexpress.

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Чтоб покупать действительно выгодно, нужно смотреть за ценами товара в разных местах в разное время.





Выгода акции кончается при покупке

Польза акции – это разница между ценой по акции и без нее. После покупки важна не только прошлая цена, но и потребительские качества купленного. Посчитать их труднее, чем деньги, но возможно. Вещь, которой пользовались в 2 раза дольше, очевидно в 2 раза выгодней.





А теперь вспомните, сколько вещей вы дешево купили, но почти не использовали. Сколько дополнительных услуг нам продали по акции, но мы так и не воспользовались этими платными гарантиями, страховками, скидками на следующую покупку и пр.



Покупка по акции может потребовать новых покупок

К выгодно купленному пальто может понадобиться новая обувь, потому что старый гардероб не подходит по стилю. Новая техника часто требует новых расходных материалов.





Иногда сопутствующие товары недороги – новый чехол к новому телефону. Иногда стоят больше основного товара. Хороший пример принтеры: чернильные дешево стоят, но картриджи и быстро заканчивающиеся чернила делают пользование ими дороже лазерных устройств.





Предмет особого внимания – подключение услуг по акциям

Акции на услуги бывают коварней акций на товары. Допустим, вам предлагают по акции со скидкой в 50% новый тариф связи, интернета и пр. Что это значит? Скорее всего, вы будете пользоваться скидкой до конца льготного периода, а потом останетесь на том же тарифе, но будете платить в 2 раза больше.





Подключая услугу по акции, оценивайте ее полную стоимость.





Сколько зарабатывают на Черной пятнице

Ценовые акции удобно рассматривать по мировой статистике Черной пятницы. Это мероприятие проходит в разных странах и демонстрирует похожие тенденции в непохожих местах.





По данным black-friday.global за прошлый год средняя скидка Черной пятницы в Беларуси составила 56%, рост продаж в сравнении с обычным днем – 1138%, т.е. примерно в 11 раз больше, чем в другие дни. Учтем, однако, что акции действуют не на все товары и не во всех магазинах.





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Вполне прагматичный подход. Не скоропорт, можно присмотреть заранее, значит меньше риск спонтанных покупок. В списке нет услуг, но их покупают в разные дни.





Суммы, которые мы тратим в Черную пятницу, по меркам других стран невелики. Но если оценивать траты относительно дохода, то мы выглядим не хуже и не лучше других.





Как пользоваться акциями к своей выгоде

Каждый товар или услуга предполагает свои нюансы, но некоторые общие правила выгодных покупок по акциям есть:





- Заранее и как можно детальнее составить список нужных покупок. Обдумать количество, стиль и прочие важные нюансы одежды и обуви, параметры техники и т.д.





- Определить общий бюджет и суммы для каждой категории покупок.





- Если речь идет о коротких акциях, то лучше составить план посещения торговых объектов, в т.ч. интернет-магазинов. Очень важно знать время начала акции, наилучший шанс «снять сливки» у первых клиентов.





- Там где акция не кончается в момент покупки (пример – услуги), их выгоду лучше периодически пересматривать.