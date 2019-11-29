Очередное похолодание в Беларуси начнется в первый день зимы
Очередное похолодание в Беларуси начнется в первый день зимы. Ночью в воскресенье, 1 декабря, будет от -2 до -7 градусов.
Однако местами в дневные часы сохранится плюсовая температура — до 2 тепла, местами — до -4 градусов, передает "Еврорадио".
В ближайшие дни наша страна будет находиться под воздействием циклона с Атлантики: днем сохранится плюсовая температура (местами — до +8), в ночные часы — не ниже минус 3 градусов. В пятницу и субботу практически по всей Беларуси прогнозируются мокрый снег и дождь. Снег возможен и в начале декабря.
09:20 29/11/2019
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