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Очередное похолодание в Беларуси начнется в первый день зимы

Очередное похолодание в Беларуси начнется в первый день зимы. Ночью в воскресенье, 1 декабря, будет от -2 до -7 градусов.

Однако местами в дневные часы сохранится плюсовая температура — до 2 тепла, местами — до -4 градусов, передает "Еврорадио".

В ближайшие дни наша страна будет находиться под воздействием циклона с Атлантики: днем сохранится плюсовая температура (местами — до +8), в ночные часы — не ниже минус 3 градусов. В пятницу и субботу практически по всей Беларуси прогнозируются мокрый снег и дождь. Снег возможен и в начале декабря.
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