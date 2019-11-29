Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Депутаты рекомендовали Еврокомиссии следить, чтобы все законодательные и бюджетные решения соответствовали цели Парижского соглашения: не допустить глобального потепления более чем на полтора градуса по Цельсию. В своей резолюции они попросили Еврокомиссию включить мореходство в общую систему обмена квотами газовой эмиссии.





Также евродепутаты призвали ООН на конференции по климату в Мадриде в декабре принять обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году.





В документе также говорится, что страны Евросоюза с 2020 года должны удвоить свои взносы в международный Зеленый климатический фонд и прекратить субсидии на ископаемое топливо.





По данным Всемирной метеорологической организации, в 2018 году концентрация углекислого газа превысила на 47% уровень доиндустриальной эпохи (стадия развития общества до середины XVIII века).