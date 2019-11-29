Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Европарламент объявил чрезвычайную климатическую ситуацию

Европарламент объявил чрезвычайную климатическую и экологическую ситуацию. За такую ​​резолюцию 28 ноября проголосовали депутаты, передает Радио "Свобода". При этом документ не имеет обязательного характера.

Депутаты рекомендовали Еврокомиссии следить, чтобы все законодательные и бюджетные решения соответствовали цели Парижского соглашения: не допустить глобального потепления более чем на полтора градуса по Цельсию. В своей резолюции они попросили Еврокомиссию включить мореходство в общую систему обмена квотами газовой эмиссии.

Также евродепутаты призвали ООН на конференции по климату в Мадриде в декабре принять обязательства по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году.

В документе также говорится, что страны Евросоюза с 2020 года должны удвоить свои взносы в международный Зеленый климатический фонд и прекратить субсидии на ископаемое топливо.

По данным Всемирной метеорологической организации, в 2018 году концентрация углекислого газа превысила на 47% уровень доиндустриальной эпохи (стадия развития общества до середины XVIII века).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ
Павел Знавец
Из интернет-переписки с Константином Боровым.
Владимир Подгол
Как А.Лукашенко на любовницах попался!


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru