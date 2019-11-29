В США подтвердили, что вакцины способны вызывать рак
В частности речь идёт о вакцинации населения от гриппозной инфекции. Как удалось установить доктору наук Арифой С. Кхан, именно в противогриппозных вакцинах были обнаружены скрытые фрагменты вирусов, имеющих онкологические гены. Другими словами, в организмах людей с ослабленным иммунитетом, такие прививки могут стать причиной развития онкологии.
Проявляются онковирусы не сразу. Длительный период времени человек может даже не подозревать об опасности, которая находится в его организме. И лишь при возникновении неблагоприятных условий — развивается онкологический процесс.
Свои слова доктор подтвердил научным исследованием на мышах, которым была введена вакцина от гриппа с онкогенными вирусами. Спустя некоторое время у грызунов было зафиксировано развитие раковых клеток.
В настоящее время FDA проводит работу по созданию новых методов обезвреживания активации латентных вирусов, способных вызвать негативные процессы в организме человека.
09:14 29/11/2019
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