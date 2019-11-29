В США подтвердили, что вакцины способны вызывать рак









Проявляются онковирусы не сразу. Длительный период времени человек может даже не подозревать об опасности, которая находится в его организме. И лишь при возникновении неблагоприятных условий — развивается онкологический процесс.





Свои слова доктор подтвердил научным исследованием на мышах, которым была введена вакцина от гриппа с онкогенными вирусами. Спустя некоторое время у грызунов было зафиксировано развитие раковых клеток.





В настоящее время FDA проводит работу по созданию новых методов обезвреживания активации латентных вирусов, способных вызвать негативные процессы в организме человека.