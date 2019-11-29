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На Сицилии продаются дома за 1 евро

На Сицилии снова можно купить домик за один евро, на сей раз щедрое предложение действует в городе Бивона, рассказало издание The Sun.



Это связано с нехваткой жителей в регионе, молодежь уезжает на материк, многие здания пустуют.

В них можно открыть отель, кафе или магазин, единственное условие — у владельца должна быть финансовая возможность восстановить недвижимость.

Как рассказала советник по культуре Анжела Канниццаро, власти хотят восстановить местность до "эпохи Возрождения", когда она процветала.
Oxu.az
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