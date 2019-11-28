Шок! Горожане спасают пони из парка Горького. А где хозяин?

Оказалось, это та самая грустная лошадка, на которой у входа в парк Горького летом катают детей. Неравнодушные горожане, обнаружившие пони, возмутились и потребовали наказать его владельца за жестокое обращением с животным. Но может быть, для лошади (пусть даже и маленькой) это нормально — ночевать в ноябре на улице? Разбираемся, пишет euroradio.fm

“...он его привязал на газоне и куда-то ушёл”

Летом у главного входа в парк Горького часто можно заметить гнедого пони с белым пятном на морде. Вид у него довольно измученный: мухи облепляют глаза, он безучастно смотрит вперёд и практически не двигается, когда его не погоняют. А погоняют его тогда, когда кто-то соглашается проехаться на нём за деньги.





На ситуацию обратила внимание теннисистка, певица и зоозащитница Ольга Барабанщикова. После того как фотографии усталой лошадки, которая ночует в парке Янки Купалы напротив цирка, появились у Ольги в инстаграм-аккаунте, одна из её подписчиц, Ирина, попыталась выручить животное.





Девушка утверждает, что с пони жестоко обращаются: его не поят, не обустраивают ему должный ночлег и не дают другого корма, кроме подножного. Летом девушка периодически видела пони около парка Горького:





“Жители одного дома прислали сообщение, что у них во дворе ночует пони. А уже через пару дней его перевели в парк напротив цирка. Пони там ночевал один. Когда я пришла туда, он всё ещё стоял там, но уже был и хозяин. Тот увидел меня, занервничал, начал убирать навоз в чёрный пакет, а потом увёл пони в сторону парка Горького. У входа в парк он его привязал на газоне и куда-то ушёл. Я провела там несколько часов, наблюдая. У пони всё это время ничего не было, даже воды”, — рассказывает Ирина.

За лето пони поменял пять мест ночёвки — в парках и во дворах

Хозяин продолжал водить пони на ночлег в парк Янки Купалы, потом — во двор дома рядом с парком Горького: “Во дворе дома, где кафе “Скиф”, его привязывали, а хозяин садился в машину заниматься своими делами. У пони опять же ни воды, ни еды нормальной, кроме подножного корма”, — рассказывает Ирина.





Однажды во дворе на пони напала собака. Мужчина выгуливал её без поводка, и она бросилась на лошадь, начала кусать её и лаять.









Тогда же на хозяина пони в первый раз вызвали милицию.





“Я написала заявление. Милиционеры проверили хозяина пони, и у него не оказалось должных документов, — продолжает Ирина. — Тогда милиционеры приняли у меня заявление и сказали, что передадут всё это дело дальше. Потом мы узнали, что пони они привезли из России. Правда, непонятно, какими путями. У них есть осмотр ветеринара, но с остальными документами вопрос”.





После заявления в милицию пони перевезли на Каменную Горку:





“Он ночевал прямо под окнами девятиэтажек. Ничего для ночлега не обустроено. Ни воды, ни овса ему не давали. Никакого укрытия, хотя шли дожди. Он просто стоял на улице”, — рассказывает Ирина.





Потом пони заметили в том же микрорайоне, в парке Уго Чавеса. Одинокого и привязанного, рядом никого:





“Мы хотели его оттуда забрать, даже вызвали коневозку, но когда мы туда приехали, то к нему уже подошёл хозяин. На вопросы о том, почему пони не предоставляется нормальный ночлег, вода и дополнительный корм, хозяин посылал нас открытым текстом”, — возмущается Ирина.









Через какое-то время пони объявился в Сухарево около дома № 78 по улице Пимена Панченко:





“Пони стоял в углублении под балконом первого этажа. В ноябре, никак не укрытый от холода. На нём не было ни попоны, чтобы защитить от холода и ветра, ни на земле ничего нет. Пони спит на голом асфальте, что категорически противопоказано”.

Насколько нормально держать пони в таких условиях?

Зоотехник Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства Оксана Рачикова рассказывает Еврорадио, что пони вполне могло хватать травы, которую он щипал в минских парках.





“Лошади в дикой природе травы хватает, они сами себя обеспечивают. Если травы достаточно, то даже спортивные лошади могут кормиться исключительно травой, без зерновых кормов. То есть если пони просто гулял в парке, и на нём иногда катали детей, и там была трава, то ему, в принципе, должно хватить. Но [в день] лошадь должна съедать в среднем 12% от своего веса”, — рассказывает специалист.





По словам Оксаны Рачиковой, взрослая лошадь практически не ложится и спит стоя, так что бетон или асфальт под её ногами — не особо важно. Но частая ходьба по нему вредит копытам пони. За ними нужен пристальный уход:





“Если шерсть не мокрая, то в нашем климате лошади прекрасно себя чувствуют. В природе они живут в условиях монгольских степей, там -40 градусов, им нормально, — продолжает Оксана Рачикова. — Если пони ночевала в парке летом, то там есть деревья. Пони может укрыться там и от жары, и от дождя. Для них это не проблема.





То, что нет навеса или попоны, — так в начале ноября и морозов ещё толком не было. Для пони это не критично, у них шерсть густая. В ноябре в нашем климате пони не замёрзнет, даже если сутки простоит под дождём.





Животные относятся к холоду и жаре чуть по-другому, у них лучше терморегуляция. Они могут жить на улице, но главное, чтобы у них были вода и что пожевать: овёс, трава, солома. Но вообще плохо, что пони так бесхозно стоит”.





А вот с водой всё не так очевидно. Ведь в летний день лошади в среднем выпивают около 40 литров воды, а если на улице жарко, могут и 60 литров выпить. Было ли столько у пони из парка Горького?





“Вода должна быть в свободном доступе, в каком-нибудь корыте, и её туда нужно доливать по мере расхода, — объясняет зоотехник. — Или же нужно поить минимум три раза в день”.





Тем не менее милиция отреагировала на одно из заявлений и обратилась к зоозащитной организации “Эгида” для оказания помощи.

Хозяина могут привлечь к ответственности по статье 15.45 КоАП “Жестокое обращение с животными”. Ему грозит штраф в размере от десяти до тридцати базовых величин или административный арест. По словам представительницы “Эгиды”, хозяин пони нарушил правила содержания лошадей: в частности, правила выгула.



